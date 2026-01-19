Sommarjobb Lokalvårdare
2026-01-19
Sommarjobba som lokalvårdare på Tekniska verken!
Vill du ha ett sommarjobb där du får arbeta praktiskt, göra skillnad och bli en del av ett engagerat team? Vi på Tekniska verken söker nu dig som vill arbeta som lokalvårdare och hjälpa oss hålla våra fastigheter i bästa skick.
Om tjänsten: I rollen som lokalvårdare kommer du att arbeta med daglig städning av våra lokaler på Brogatan och Gärstad. Du ser till att våra lokaler är rena och välkomnande genom att följa rutiner och instruktioner, underhålla städutrustning, ansvara för lokalvårdsmaterial samt andra förekommande uppgifter inom avdelningen. Du kommer även att delta i avdelningsmöte. Arbetet sker i nära samarbete med vårt lokala team och under ledning av en avdelningschef, arbetsledare och planerare.
Vi söker dig som är strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du drivs av att ge god service och efter upplärning blir du självgående. Ur säkerhetssynpunkt är god svenska ett krav för tjänsten då du ska förstå och läsa de instruktioner och anvisningar som delges dig. Du behöver vara minst 18 år, ha en gymnasieutbildning. Vi ser även att du som söker har tidigare erfarenhet från städbranschen. Det är meriterande om du innehar B-körkort och har någon utbildning inom lokalvård.
Omfattning: Anställningen avser sommaren 2026 under perioden 2026-06-01 - 2026-08-31. Anställningen är på heltid, 100 %.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 22 februari, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
