Sommarjobb inom Äldreomsorgen
Ängelholms kommun, Hälsa / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-03-03
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi vet att det finns många som har talang för att jobba med människor!
Nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg i Ängelholm!
Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra personer varje dag och hjälper dem som behöver det allra mest. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet, dessutom är alla dagar olika och det blir aldrig långtråkigt.
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Särskilt boende:
Som sommarvikarie på ett särskilt boende utför du omvårdnads- och serviceinsatser utifrån de boendes behov.
Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med förflyttningar, personlig hygien, ge medicin, stötta vid måltider, städ, tvätt och social samvaro. En viktig del av uppdraget är att bidra till ett meningsfullt liv genom exempelvis sociala möten, aktiviteter och utevistelser.
Arbetstider: Dagpass ca kl 7-16, kvällspass ca kl 15-22, i jobbet ingår även arbete på helger. På vissa tjänster är arbetstiden förlagd nattetid.
Hemtjänst:
Som sommarvikarie inom hemtjänsten åker du hem till personer för att hjälpa dem med planerade omvårdnads- och serviceinsatser. Det är oftast äldre personer som behöver stöd i sin vardag.
Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med förflyttningar, personlig hygien, ge medicin, stötta vid måltider, städ, tvätt, inköp och social samvaro.
I Ängelholm har vi sju olika hemtjänstområden över kommunen. Hemtjänstorganisationen heter Bo Bra Hemma.
Arbetstider: Dagpass ca kl 7-16, kvällspass ca kl 14-22, i jobbet ingår även arbete på helger.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Du är bra med människor, gillar att samarbeta och få saker gjorda. Du tar ansvar, är noggrann och ser till att helheten funkar. Vi använder digitala verktyg som en naturlig del i vårt arbete, så du behöver känna dig bekväm med att använda mobiltelefon, dator och annan digital teknik som arbetsredskap.Utbildningsbakgrund
Omvårdnadsutbildning är bra att ha, men vi söker också dig som inte har någon omvårdnadsutbildning.Erfarenheter
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, men även annat arbete med människor och service, ser vi som en värdefull tillgång.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Språk:
För att arbetet ska kunna göras på ett säkert och förståeligt sätt måste du behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Ålder:
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna sommarjobba hos oss.
För att kunna anställas inom Hälsa i Ängelholms kommun behöver man uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, "Kontrollera egna uppgifter".
Det beställer du via Polismyndighetens e-tjänst för registerutdrag. Registerutdraget får inte vara mer än 1 månad gammalt från utfärdandedatum.
Vi kommer givetvis att ge dig en introduktion för att du ska känna dig trygg och bekväm med dina arbetsuppgifter. Vi arbetar aktivt med lärande i arbetsgruppen och värnar om att erbjuda en bra arbetsmiljö.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Det är ett betydelsefullt arbete som väntar med goda möjligheter att kunna arbeta vidare inom vård och omsorg i kommunen. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet!
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309872". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Hälsa Kontakt
Kompetensförsörjningsutvecklare
Sofia Bergendal sofia.bergendal@engelholm.se 0431-469249 Jobbnummer
9773919