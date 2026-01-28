Sommarjobb Förrådsarbetare
Om företaget
Vi tillverkar cement som är grunden i samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi arbetar med ständiga förbättringar och med hälsa och säkerhet i fokus för att ligga före vår omvärld.
Heidelberg Materials har ett stort fokus på hälsa och säkerhet och vi genomför därför slumpade alkohol-och drogtester på fabriken. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag på vår hemsida. Under din anställning hos oss har du möjlighet att ta del av så väl friskvårdsbidrag samt träning i vårt fina gym.
Din roll
Vi söker nu en sommarvikarie till förrådet för sommaren 2026. Du kommer bli en del av förrådsteamet som är en liten grupp med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter, såväl praktiska som administrativa.
Huvudfokus är att serva de interna kunderna med olika typer av material samt att upprätthålla lagernivån enligt satta beställningspunkter. Dagligen anländer det gods som ska tas emot och det går även ut en del paket efter bokning hos logistikföretag. Då vi hanterar en hel del otympliga och tunga material är truck ett givet arbetsverktyg. En annan daglig aktivitet är att lägga standardbeställningar via ARIBA, vårt e-handelssystem, och när tid ges utföra löpande inventering på de olika lagerplatserna.
Befintlig förrådspersonal är dina dagliga arbetskamrater och förrådet ligger under Inköp med Malin som din närmaste chef.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete för den som är strukturerad och flexibel, då det är en liten avdelning är det också viktigt att vara självgående. Som person är du en serviceinriktad problemlösare som tycker det är roligt att ta egna initiativ inom ramen för uppdraget.ProfilKvalifikationer
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift samt engelska i tal
• IT- vana med baskunskaper i Word och Excel
• Gymnasieutbildning
• Truckkörkort A.1 + B.1 samt erfarenhet av att köra truck i arbetslivet
Har du erfarenhet av arbete på lager ser vi det som meriterande.
Tjänsten är ett sommarvikariat med start vecka 25 och avslut fredagen vecka 32, ingen längre ledighet kommer vara möjlighet under denna period. Skicka din ansökan så snart som möjligt då vi genomför urval och intervjuer löpande.
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen att bygga framtiden tillsammans med oss!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
