Sommarjobb Biståndskontoret

Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad för människor? Hos oss får du arbeta med äldreomsorg och bidra till trygghet och livskvalitet för Karlstads invånare.
Vårt mål är att vara ett modernt myndighetskontor som möter framtidens behov med innovation och hållbarhet.
På biståndsenheten arbetar biståndschefer, biståndsbedömare, metodstödjare, bosamordnare samt ärendehandledare. Vi arbetar idag gruppbaserat utifrån de geografiska områdena i Karlstads Kommun. Utgångspunkten är att samtliga i gruppen du tillhör hanterar alla typer av arbetsuppgifter som kan uppstå under arbetsveckan.Dina arbetsuppgifter
Som biståndsbedömare kommer du att utreda och bedöma behov av stöd inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, fatta beslut och följa upp insatser - alltid med individens behov i fokus Du har ett nära samarbete med både interna och externa samarbetspartners såsom kollegor, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt övrig socialtjänst.
Du kan också jobba i vårt Hemplaneringsteam - ett team där biståndsbedömare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter jobbar tillsammans för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Teamet har ett viktigt uppdrag: att planera och koordinera för personer som ligger inne på sjukhus och behöver kommunala insatser när de ska hem igen.Kvalifikationer
Du ska ha en socionomexamen eller ha en pågående socionomutbildning minst 4 terminer. Vi ser positivt på erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete med målgruppen. För uppdraget är det fördelaktigt att du har B-körkort, vilket behövs för att snabbare göra besök kopplat till rollen.
Som person är du serviceinriktad, har integritet och förmåga att skapa förtroende. För uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Detta hjälper oss möta målgruppens behov och vi ser det som meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska, eftersom det stärker vår förmåga att nå och stötta en mångfacetterad målgrupp.
Varför välja oss?
Hos oss får du ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag, blir en del av ett team som stöttar varandra och får värdefull erfarenhet för din framtida karriär. Skicka in din ansökan direkt - vi rekryterar löpande!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
