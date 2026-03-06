Sommarjobb Ambulanssjukvårdare
Länssjukhuset i Kalmar / Sjuksköterskejobb / Högsby Visa alla sjuksköterskejobb i Högsby
2026-03-06
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länssjukhuset i Kalmar i Högsby
Vi söker dig som under sommaren vill arbeta i en omväxlande miljö tillsammans med oss i ambulanssjukvården.
I rollen som ambulanssjukvårdare arbetar du framförallt med individbaserad vård och med akutinsatser i hemmet, inom ambulanssjukvården bedöms, undersöks och vårdnivåstyrs patienten till vårdinrättning. Vid arbete på skadeplats tillsammans med övriga aktörer så har ambulanssjukvårdaren funktionen prehospital sjukvårdsledare. I ambulanssjukvården ingår även att överflytta patienter mellan vårdinrättningar lokalt, regionalt och nationellt. Ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska arbetar tillsammans i olika interprofessionella team med läkare och övriga samhällsviktiga aktörer, exempelvis RAPS blå aktörer och personal inom akutmottagning.
Tjänsten är ett sommarvikariat och innebär att du arbetar dag/kväll/natt/helg. Behov finns i olika områden i Kalmar län och arbetsort sker enligt överenskommelse. Vid behov kan även arbete över stationsgränserna förekomma.
Om dig
Du är undersköterska och har utbildning inom ambulanssjukvård alternativt akutsjukvård.
Du är en van förare och har B-körkort. C/C1 körkort är meriterande. Yrket kräver även att du har körutbildning i utryckningskörning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Yrket kräver god fysik, efter godkända fysiska tester genomförs en introduktionsutbildning. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi arbetar med följande utbildningskoncept, SAT, D-HLR, AHLR, B-HLR, prehospital sjukvårdsledning, ambulansteknik, AMLS, PHTLS, rådgivningsstödet Webb och RETTS så det är meriterande med kompetens inom dessa områden.
Har du tidigare arbetat inom Region Kalmar Län kan det bli aktuellt att vi tar kontakt med din tidigare chef för referenstagning.
Din framtida arbetsplats
Kalmar län består av 12 kommuner med totalt cirka 247 000 invånare, upptagningsområdet sträcker sig över en yta av 11 694 kvadratmeter. I länet finns glesbygd, landsbygd, städer, sjöar, öar och skärgård. Ambulanssjukvårdens huvudsakliga uppgift är att tillgodose befolkningens behov av ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdens mål är att bedöma patienten, behandla vid behov och hänvisa till rätt vårdnivå. Inom ambulanssjukvården finns resurser som akutambulanser, transportambulans, första insats funktion, lättvårdsambulans, inre befäl samt en sjuk-service resebuss som transporterar patienter mellan länets sjukhus och Regionsjukhuset i Linköping. Ambulanssjukvården i Region Kalmar län har cirka 220 medarbetare. Under sommarhalvåret ökar antalet invånare med anledning av turister och evenemang i länet.
Frågor om tjänstgöringsort kommuniceras med respektive områdeschef.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet
Visstidsanställning, 100% Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länssjukhuset i Kalmar
(org.nr 232100-0073)
Lasarettsvägen (visa karta
)
392 44 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kommunal
Ulf Svensson 010-3580000 Jobbnummer
9782759