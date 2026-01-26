Sommarjobb
2026-01-26
Urhe omsorg AB är ett boende inom socialpsykiatri beläget i Götene och vi söker nu vikarier för sommarsemestern.
Arbetsuppgifterna innefattar att vara ett stöd åt brukarna genom exempelvis personlig omvårdnad, samtalsstöd, läkemedelsutdelning, aktivering. Även arbetsuppgifter som hör till att sköta ett hushåll ingår.
I arbetet ingår även social dokumentation.
Du ska vara minst 18 år.
Du ska ha ett genuint intresse av att hjälpa människor.
Du ska ha erfarenhet av omsorgsarbete alternativt vara utbildad undersköterska eller motsvarande.
Du ska vara trygg, ansvarsfull, flexibel, självständig och ha god samarbetsförmåga.
Du ska ha god förståelse av svenska i tal och skrift.
Möjlighet att arbeta som timvikarie innan och efter sommaren finns.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: viktor.larsson@urheomsorg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Urhe Omsorg AB
(org.nr 559026-6283)
Norra Skaravägen 17 (visa karta
)
533 30 GÖTENE Kontakt
Viktor Larsson viktor.larsson@urheomsorg.se 0706311274
9704245