Sommarjobb 2026 - serveringspersonal
Borg, Anders Gunnar / Kassapersonalsjobb / Haninge Visa alla kassapersonalsjobb i Haninge
2026-01-22
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borg, Anders Gunnar i Haninge
Café/Restaurang Stegsholms Gård (Gålö)
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi serveringspersonal till vår café- och restaurangverksamhet på vackra Stegsholms Gård på Gålö. Hos oss arbetar du i en naturnära miljö med högt tempo, härliga gäster och ett sammansvetsat team.
Säsong & öppettider
Helger från 1 maj
Onsdag-söndag från midsommar till och med vecka 32
Helger under augusti
Arbetstider varierar utifrån öppettider och bokningar.
Serveringspersonal - Arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat & dryck
Ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande
Diska och städa
Kassaarbete och enklare caféuppgifter
Bidra till ordning och trivsel i restaurangen
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, glad och ansvarstagande
Gärna har erfarenhet av servering/café (men inget krav)
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och gillar att ha många bollar i luften
Körkort och/eller tillgång till bil är meriterande. Buss stannar ca 1,5 km från gården.
Vi erbjuder
Arbete i en unik skärgårds- och lantgårdsmiljö
Ett trevligt team och varierade arbetsdagar
Lön enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-01-22Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och relevant erfarenhet.
Urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av sommaren på Stegsholms Gård 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: info@stegsholmsgard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borg, Anders Gunnar
Gålövägen 28 (visa karta
)
137 96 GÅLÖ Arbetsplats
Borg enskild firma, Anders Gunnar Jobbnummer
9699943