Sommarjobb - Montör Elektriska rullstolar
2026-02-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Permobil AB i Sundsvall
, Timrå
, Sollentuna
, Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Sommaren närmar sig och det är dags att starta din karriär hos oss på Permobil. Vi söker nu sommarjobbare till vår moderna produktionsenhet i Sundsvall. Hos oss arbetar du i en stimulerande och öppen miljö och bidrar till att skapa produkter som gör skillnad för våra kunder. Du kommer att arbeta i ett team som präglas av mycket samarbete, förbättringsarbete och kundfokus.
Sök tjänsten som montör om du vill vara med och öka livskvaliteten för våra användare!Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med montering av rullstolar och produkter på vår produktionslina eller vid en av våra förmonteringsstationer. Arbetet innebär montering enligt förutbeställda order och kan även omfatta uppgifter såsom att kontrollera och testa funktioner på våra produkter och artiklar.
I vår produktionsenhet är det mycket viktigt att vi uppnår våra dagliga mål med prioriteringen: Säkerhet, Kvalitet, Leveranser och Kostnad. Som montör krävs det att du monterar enligt gällande instruktioner och att monteringen alltid sker på det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet som är fastställt - allt för att bidra till att nå de dagliga målen.Bakgrund
Du som söker ska ha minst gymnasieutbildning, gärna med natur- eller teknik-inriktning. Det är en fördel om du är universitetsstudent. Vi ställer höga krav på personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, noggrann, självständig och trivs med att arbeta i team. Du är lyhörd, har en positiv inställning och hög integritet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av montering, mätkunskap, datorvana samt kunskap om olika Lean-metoder och verktyg.
Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och att du har god datorvana.
Du behöver vara tillgänglig för arbete mellan juni och augusti och du måste ha fyllt 18 år innan anställningen påbörjas.
Mer information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Jenniefer Bylin, Supervisor Production Line - jenniefer.bylin@permobil.com
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av:
Maria Myrén, People & Culture Business Partner Team Lead - maria.myren@permobil.com
Facklig kontakt:
IF Metall, Johan Engström Lockner, 072-2020306
Mer om oss
Permobils grundare, Dr. Per Uddén, såg det som en fundamental mänsklig rättighet att kunna uppnå största möjliga självständighet. Permobil är ledande inom avancerade mobilitetslösningar och arbetar dedikerat med att förstå användarens individuella behov och förbättra deras livskvalitet. Våra lösningar inkluderar elektriska och manuella rullstolar, sittdynor och positioneringsprodukter samt service- och digitala lösningar.
Permobil ingår i Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB, och har sitt huvudkontor i Sverige. Företaget har 1 800 anställda i mer än 17 länder världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
