Sommarjobb - Montör

Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Om uppdraget
Är du på jakt efter stans roligaste sommarjobb? Vi har lösningen! Inför vår högsäsong och inför semestrar sommaren 2026 söker vi nu semestervikarier till Industrilås! Industrilås erbjuder ett arbetsklimat som präglas av högt tempo och engagemang. Här erbjuds ett spännande och utmanande sommarjobb i ett expansivt företag med mycket höga ambitioner. Arbetsuppgifterna är främst montering av våra olika låsprodukter men även andra arbetsuppgifter i vår tillverkning kan förekomma.
Placeringsort: Nässjö
Veckor för sommarjobb: v 25-34
Om dig som söker
Vi ser gärna att du som söker studerar på gymnasiet eller går en eftergymnasial utbildning och innehar sommarlov
Är minst 16 år gammal
Vill jobba dag eller kvällsskift
Har intresse för tillverkningsindustrin
Det är meriterande ifall du innehar truckkort
Som person är du positiv, lättlärd och engagerad med god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du är ansvarstagande och noggrann. Du anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och arbetskamrater. Du gillar ordning och reda, har en god känsla för service och framför allt vill du göra ett bra jobb. För dig som motiveras av utveckling finns goda möjligheter till att växa långsiktigt inom företaget även efter sommarvikariatsperioden!Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 april men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta produktionsledare Jenny Carlsson, jenny.carlsson@industrilas.com
Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.
Skicka in din ansökan via länken redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industrilås i Nässjö AB
(org.nr 556139-7372)
Svedjegatan 1 (visa karta
571 41 NÄSSJÖ Kontakt
Jenny Carlsson jenny.carlsson@industrilas.com 0101307527 Jobbnummer
