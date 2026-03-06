Sommarjobb - Montör

Industrilås i Nässjö AB / Montörsjobb / Nässjö
2026-03-06


Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.

Om uppdraget
Är du på jakt efter stans roligaste sommarjobb? Vi har lösningen! Inför vår högsäsong och inför semestrar sommaren 2026 söker vi nu semestervikarier till Industrilås! Industrilås erbjuder ett arbetsklimat som präglas av högt tempo och engagemang. Här erbjuds ett spännande och utmanande sommarjobb i ett expansivt företag med mycket höga ambitioner. Arbetsuppgifterna är främst montering av våra olika låsprodukter men även andra arbetsuppgifter i vår tillverkning kan förekomma.

Placeringsort: Nässjö
Veckor för sommarjobb: v 25-34

Om dig som söker

Vi ser gärna att du som söker studerar på gymnasiet eller går en eftergymnasial utbildning och innehar sommarlov

Är minst 16 år gammal

Vill jobba dag eller kvällsskift

Har intresse för tillverkningsindustrin

Det är meriterande ifall du innehar truckkort

Som person är du positiv, lättlärd och engagerad med god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du är ansvarstagande och noggrann. Du anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och arbetskamrater. Du gillar ordning och reda, har en god känsla för service och framför allt vill du göra ett bra jobb. För dig som motiveras av utveckling finns goda möjligheter till att växa långsiktigt inom företaget även efter sommarvikariatsperioden!

Publiceringsdatum
2026-03-06

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 april men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta produktionsledare Jenny Carlsson, jenny.carlsson@industrilas.com.

Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.

Skicka in din ansökan via länken redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.

Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Industrilås i Nässjö AB (org.nr 556139-7372)
Svedjegatan 1 (visa karta)
571 41  NÄSSJÖ

Kontakt
Jenny Carlsson
jenny.carlsson@industrilas.com
0101307527

Jobbnummer
9781424

