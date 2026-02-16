Sommarjobb - Energisystem
Göteborg Energi AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Söker du ett sommarjobb där du får omsätta dina kunskaper och samtidigt bidra till ett hållbart Göteborg? Vi letar efter dig som vill arbeta med skarpa uppdrag och bidra till smartare energisystem.
Din uppgift
En del av enhetens arbete består av distributionsberäkningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Beräkningarna genomförs i en beräkningsmodell, vilken hjälper oss att dimensionera distributionssystemen.
Som sommarjobbare på enheten Energisystem inom affärsområdet Värme & Kyla kommer du att arbeta med att korta ner exekveringshastigheten för ett befintligt python-script. Det är ett script som beräknar våra fjärrvärmekunders effekt-, flödes-, tilloppstemperatur- och returtemperatursignaturer och som är framtaget av 3 tidigare sommarjobbare. Ditt uppgift blir att sy ihop koden till en ännu bättre fungerande helhet och få ner exekveringstiden till ett minimum.
Du kommer även att ta fram en modell för att kategorisera kunder utifrån deras effekt och returtemperatursignaturer så att de placeras i en av cirka fem standardkategorier. Här ingår också att ge förslag till de fem standardkategorierna.
Utöver detta kan ytterligare uppdrag inom dataanalys och programmering bli aktuella.
Ett sommarjobb hos oss omfattar vanligtvis tio arbetsveckor, fördelade på två arbetspass med 2-3 veckors semester emellan.
Ditt team
På enheten Energisystem ansvarar vi för optimering och utveckling av fjärrkyla och fjärrvärmesystemen i syfte att skapa säkra, kostnadseffektiva och hållbara energileveranser till Göteborgarna.
På enheten jobbar ca 15 medarbetare som antingen är energisystemanalytiker, utvecklingsingenjörer, utvecklingsledare eller energisystemoptimerare. Vi ser fram emot att komplettera vårt team med en engagerad och nyfiken student under sommaren 2026!
Din kompetens
Vi söker dig som tar ett stort eget ansvar och värnar om struktur och hög kvalitet i ditt arbete. Arbetet sker med stöd och handledning från kollegor, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete och en positiv laganda.
Du som söker har;
- En pågående utbildning, nivå motsvarande civilingenjör med teknisk inriktning gärna mot data, matematik och/eller programmering.
- Du är i 3:e eller 4:e året av din utbildning.
- Intresse för matematik, statistik och dataanalys.
- Färdigheter att arbeta i Python.
- Vana att arbeta i Excell och Access från Microsoft.
- Analytisk och bra att kunna leda sig själv.
Låter det här som en sommar för dig?
Skicka in din ansökan och häng med oss på Göteborg Energi i sommar.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/33". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Värme och kyla, Affär och systemutveckling, Energissystem Kontakt
Elin Ljungsberg, HR student@goteborgenergi.se Jobbnummer
9746080