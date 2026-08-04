Miljöarbetare med C-körkort till Ragn-Sells i Borlänge!
Academic Work Sweden AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Borlänge Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Borlänge
2026-08-04
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Nu finns chansen att arbeta hos ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö. Om ditt hjärta klappar lite extra för hållbarhet, service och logistik kan detta vara helt rätt för dig. Varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Ragn-Sells är ett ledande miljöföretag som erbjuder nyskapande lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Som miljöarbetare inom VA (Vatten & Avlopp) kommer du att ingå i ett kunnigt team som med hjälp av modern teknik hjälper kunder med både förebyggande och akuta åtgärder. De erbjuder kompletta VA-lösningar, vilket gör att din roll kommer att vara väldigt bred och varierad.
Ragn-Sells kombibilar kan utföra allt från slamsugning till högtrycksspolning, och i rollen arbetar du både bakom ratten och ute i fält.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work med start i september. Ambitionen och målsättningen från Ragn-Sells sida är att du på sikt ska bli direktanställd hos dem.
Du erbjuds
En engagerad konsultchef på Academic Work som stöttar dig i din yrkesmässiga utveckling.
Bli en del av ett härligt team med kompetenta och hjälpsamma kollegor
En varierande och praktisk roll i en viktig framtidsbransch där du gör verklig skillnad för miljön.Dina arbetsuppgifter
Som miljöarbetare är rollen bred och du arbetar både i och utanför lastbilen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Körning av kombibil samt utförande av högtrycksspolning, slam- och torrsugning.
Tömning av oljeavskiljare och deltagande vid besiktning av cisterner.
Återvinning och sortering av uppsamlat avfall.
Säkerställa god funktion i avloppssystem hos kunden samt hantera akuta och planerade problemställningar.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Innehar B-körkort
Har giltigt C-körkort och YKB (Yrkeskompetensbevis).
Har grundläggande datavana.
Det är även meriterande om du har
Erfarenhet från avfalls- eller transportbranschen
CE-körkort.
ADR-utbildning.
Övrig information
Placering: Borlänge, arbete på andra orter inom regionen kan förekomma
Arbetstider: Främst dagtid 07-16, övertid och helg kan förekomma. På sikt kommer även beredskap bli aktuellt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen är du praktiskt lagd och inte rädd för att ta i där det behövs. Vissa arbetsuppgifter utförs i trånga utrymmen, så det är viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta i sådana miljöer. Vidare är noggrannhet, struktur och att ha ett anpassningsbart förhållningssätt i arbetet viktiga egenskaper för tjänsten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EOER0O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10021446