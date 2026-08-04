Enhetschef till jordbrukarstödsavdelningen
Statens Jordbruksverk / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-08-04
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Är du en duktig ledare som tycker om att hjälpa andra att lyckas? Har du förmågan att se till helheten utan att tappa bort individen? Vill du arbeta i en organisation som bidrar till att Sverige har en livskraftig landsbygd och en trygg livsmedelsförsörjning? Vi söker en chef som vill ta ett helhetsansvar för utbetalnings- och överklagningsenheten där fokus kommer ligga på styrning, resultat, medarbetarskap och en effektiv hantering av stöd och utbetalningar. Enheten ansvarar för handläggning och beslut av flera stöd inom jordbrukarstödsprocessen och har även ansvar för controller-arbete inom detta område.
Vi arbetar inom många verksamhetsområden och är experter på att hantera många olika regelverk samt är de som hanterar överklaganden av beslut inom området. En central del av uppdraget är att säkerställa att stödpengar betalas ut till stödmottagare korrekt och enligt fastställda processer.
Arbetet innebär många kontakter med kund och vi har även många interna kontakter. I rollen som enhetschef ansvarar du för att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande regelverk. Du har ett övergripande ansvar för enhetens mål och resultat samt för att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Du bidrar också i arbetet med anslagsprognoser och myndighetens målstyrning av stöden. Som chef har du ansvar för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt uppdrag.
Arbetsbelastningen är varierad och medarbetarna behöver stöd för att få en så jämn belastning som möjligt för att på så sätt kunna prestera som bäst. Du verkar för en god förvaltning och en verksamhet som präglas av resultat, tillit och utveckling. Du tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens och färdigheter samt skapar möjligheter för dem att vara framgångsrika i sina uppdrag.
I personalansvaret ingår även resultat- och utvecklingsdialoger, lönesamtal och avgångssamtal. I ditt ansvar som chef ingår även att säkerställa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Rollen innebär även att du deltar i avdelningens ledningsgrupp och andra forum för strategiskt utvecklingsarbete, arbete som kan leda till förändringar både i organisation och arbetssätt.Kvalifikationer
I denna tjänst är det krav på
• Högskoleutbildning
• Ledarerfarenhet
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
• Arbeta inom offentlig sektor
• Arbeta i en regelstyrd verksamhet
• Läsa och tillämpa EU-regelverk
• Aktivt arbeta med förändringsarbete
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-12598/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
551 82 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Jordbrukarstödavdelningen Kontakt
Handläggare
Lina Andersson lina.andersson@jordbruksverket.se +4636156167 Jobbnummer
10021447