Sommaranställning, Särdals Kvarn

Hans Jonssons Restaurang AB / Kockjobb / Halmstad
2026-02-27


Vi söker härliga medarbetare till Särdals Kvarn Café.
Säsongstjänsterna är vecka 28-32, 2026 och är ca 75% tjänstgöringsgrad. Kollektivavtal finns.

Köket:
Har du ögat för att kunna tillaga goda och snygga mackor, sallader men även andra lunchrätter vi erbjuder?
Då det är ett mindre ställe kommer man vara del i all typ av tillagning i köket, både varmt och kallt samt jobba nära med sina andra kollegor på Särdals kvarn.
Välkommen med din ansökan till Tilde Borslöv
Gostascafe.sardalskvarn@outlook.com

Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Gostascafe.sardalskvarn@outlook.com

Detta är ett deltidsjobb.

Hans Jonssons Restaurang AB (org.nr 556966-2363), https://www.sardalskvarn.se/jobba-hos-oss
Gnejsvägen 14 (visa karta)
305 72  STENINGE

9766988

