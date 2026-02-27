Sommaranställning, Särdals Kvarn

Vi söker härliga medarbetare till Särdals Kvarn Café. Säsongstjänsterna är vecka 28-32, 2026 och är ca 75% tjänstgöringsgrad. Kollektivavtal finns.
Köket: Har du ögat för att kunna tillaga goda och snygga mackor, sallader men även andra lunchrätter vi erbjuder? Då det är ett mindre ställe kommer man vara del i all typ av tillagning i köket, både varmt och kallt samt jobba nära med sina andra kollegor på Särdals kvarn. Välkommen med din ansökan till Tilde Borslöv Gostascafe.sardalskvarn@outlook.com