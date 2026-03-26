Sommar jobba som personlig assistent i Jönköping
2026-03-26
Vi på God Assistans söker en positiv och engagerad personlig assistent för att stödja och underlätta vardagen för en glad 34 årig man i Jönköping. Omtanke är grunden i allt vi gör och något som är självklart för att kunna erbjuda bästa möjliga personliga assistans. Just nu söker vi en passionerad individ som vill bli en värdefull del av vårt team.
Som personlig assistent kommer du att arbeta med en glad och positiv man på 33 år. Hans största intressen är HV71, gaming samt film/serier. Om ni delar något intresse så är det positivt men absolut inget krav.
Han har en muskelsjukdom som gör att han behöver assistans dygnet runt. Du behöver inga förkunskaper för att arbeta hos honom då han arbetsleder på plats och han har ett gäng med bra assistenter som finns där.
Ett arbetspass innebär bland annat att du:
• Hjälper till med det mesta i vardagen, inkl personlig hygien.
• Han använder sig av hjälpmedel som trakeostomi, peg, ventilator och hostmaskin.
• Hjälper han med vardagliga sysslor.
• Det är viktigt att han känner sig trygg med dig och att du ser hans behov.
• Han har en egen bil som är automatväxlad, så körkort B är ett krav då du kommer att få köra den.
• Ej pälsdjurs allergiker finns en katt i hemmet.
Hans assistenter kommer även att utbilda dig på plats under introduktion.
Vi söker dig som:
• Har körkort.
• Talar flytande svenska och har god kommunikationsförmåga.
• Är över 18 år.
• Har inga pälsdjursallergier, då familjen också består av katt och hund.
• Du är lyhörd och ha lätt för att ta egna initiativ.
• Är en trygg person med god självkänsla.
Tjänstgöringsgrad:
Vi söker sommar vikarie som gärna kan arbeta 100% finns möjlighet att få vara kvar som vikarie efter sommaren om vi trivs ihop.
Arbetstiderna:
kan vara förlagda dag efter önskemål, kväll och vaken natt.
Vad får du:
• Vi har kollektivavtal samt att du är försäkrad under arbetstid.
• Tillämpar individuell lönesättning.
• Erbjuder alla assistenter ett generöst friskvårdsbidrag.
• Stöd i form av utbildningar och introduktionspass för dig som ny.
• En god arbetsgivare som ser assistenterna som en enormt viktig tillgång
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans! #MITT
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556883-2538)
God Assistans i Sverige AB
9821905