Solcellsinstallatör - Lärling
Arka Energy är ett dynamiskt och växande solenergiföretag som arbetar för att förändra energibranschen i Sverige och bidra till en hållbar framtid. Med fokus på innovativa lösningar och kundanpassade system levererar vi solcellslösningar av hög kvalitet till både företag och fastighetsägare. Nu söker vi en engagerad och kompetent elektriker som vill vara en viktig del av vårt team och ta ansvar för att driva våra projekt framåt.
Om rollen
Som lärling hos oss får du möjlighet att lära dig installation av solcellsanläggningar från grunden. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna solcellsinstallatörer och elektriker, och successivt ta större ansvar i projekten.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Montering av solpaneler på tak och fasad
Kabeldragning och förberedande installationsarbete
Arbete med montagesystem och infästningar
Stöd till elektriker vid driftsättning
Grundläggande säkerhets- och kvalitetskontroller
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och läraktig
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Har B-körkort (meriterande men inget krav)
Tidigare erfarenhet från bygg, el eller montage är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och viljan att lära sig är viktigast.
Vi erbjuder
En trygg lärlingsanställning med handledning av erfarna montörer
Möjlighet att utvecklas inom solenergi - en framtidsbransch
Varierande arbetsdagar på olika projekt i regionen
Goda karriärmöjligheter efter avslutad lärlingstid
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och kort personligt brev till career@arka.se
senast 2025-10-25.
Märk ansökan med "Lärling Solcellsinstallation".
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
