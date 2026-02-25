Söker taxichauffören

Kvalifikationer Giltig taxiförarlegitimation God lokalkännedom Ansvarstagande och punktlig Trevligt bemötande mot kunder Grundläggande svenska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
Nya, moderna och bekväma bilar Arbete inom Stockholm En trygg och bekväm arbetsmiljö Heltid eller deltid Flexibla arbetstider Goda arbetsvillkor Möjlighet till långsiktigt arbete
Ni kan kontakta oss via: hisham_alhalabi84@hotmail.com Ni kan ringa oss mellan klockan 13:00 till klockan 21:00 0765688214 Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.