Söker Taxi förare
Talal-Trade / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-03-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talal-Trade i Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker taxichuafförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Ni kan välja skift vad du vill.. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi. För att jobba som taxichuafförer du måste ha SVENSK TAXI LEGITIMATION.
Om ni är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: talal.trade22@gmail.com
Telefonnummer: 0760207444
Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Publiceringsdatum2026-03-07Ersättning
Rörlig ackords- eller provisionslön / procent/
Uppdragsform
Vanlig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Telefonen: 0760207444
E-post: Talal.trade22@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talal-Trade Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783205