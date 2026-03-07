Söker Taxi förare

Talal-Trade / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-03-07


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talal-Trade i Helsingborg, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker taxichuafförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Ni kan välja skift vad du vill.. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi. För att jobba som taxichuafförer du måste ha SVENSK TAXI LEGITIMATION.
Om ni är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: talal.trade22@gmail.com
Telefonnummer: 0760207444

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Publiceringsdatum
2026-03-07

Ersättning
Rörlig ackords- eller provisionslön / procent/
Uppdragsform
Vanlig anställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Telefonen: 0760207444
E-post: Talal.trade22@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talal-Trade

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9783205

Prenumerera på jobb från Talal-Trade

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talal-Trade: