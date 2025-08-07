Söker servitris eller servitör
Piccola Cabina AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piccola Cabina AB i Stockholm
Vi söker servitör/servitris till vår restaurang!
Älskar du att ge bra service och skapa en trivsam upplevelse för gäster? Vi på Restaurant Kransen söker nu en servitör/servitris som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta i matsalen med att ta emot beställningar, servera mat och dryck samt se till att våra gäster trivs och får bästa möjliga service. Arbetet innebär både dag- och kvällspass, inklusive helger.
Vi söker dig som:
Har ett glatt och positivt sätt
Är noggrann, ansvarsfull och stresstålig
Gärna har erfarenhet från servering (men vi lär gärna upp rätt person)
Talar svenska eller engelska
Trivs med att jobba i team och möta människor
Vi erbjuder:
En härlig arbetsmiljö och ett sammansvetsat team
Möjlighet till fast anställning
Flexibla arbetstider
Personalrabatter och goda utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Via Mail
E-post: aslanbaran@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piccola Cabina AB
(org.nr 559228-1249)
Tegelbruksvägen 4 (visa karta
)
126 32 HÄGERSTEN Jobbnummer
9450048