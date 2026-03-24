Söker Omgående Persisktalande, USK/Vårdbiträde till Söderort

Vima Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-03-24


Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Vima Vård & Omsorg är ett växande hemtjänstföretag som erbjuder professionella vård- och omsorgsinsatser enligt LOV. Hos oss står kvalitet, trygghet och människan alltid i centrum.
Vi har en unik inriktning där vi särskilt uppmärksammar äldres tandhälsa - något vi vet har stor betydelse för både välmående och livskvalitet. Utöver detta erbjuder vi en trygg, tillgänglig och säker omsorg med hög kvalitet i varje möte.
Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och social hållbarhet, och strävar efter att göra skillnad - både för våra kunder och för samhället i stort.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa. Vi har höga ambitioner och söker engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till morgondagens äldreomsorg.

Publiceringsdatum
2026-03-24

Om tjänsten
Du kommer att arbeta inom hemtjänsten i Stockholm. Våra kunder finns i närområdet, och vi tar oss fram till fots, med cykel eller bil.

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss spelar du en viktig roll i våra kunders vardag. Du ger omsorg, stöd och service med fokus på att stärka kundens självständighet och livskvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Stödja kunder i deras dagliga liv och personliga omvårdnad
Främja sociala kontakter och välmående
Delta i vårdplanering som kontaktperson
Dokumentera och följa upp insatser på ett tryggt och korrekt sätt enligt biståndsbeslut

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Undersköterskeutbildning
B-körkort
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
God kunskap i dokumentation och arbete i kommunens digitala system samt genomförandeplaner

Övrig information
Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: info@vimaomsorg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker Persisktalande personal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vima Vård & Omsorg AB (org.nr 559306-6433)
Peppervägen 27 (visa karta)
123 56  FARSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9816143

