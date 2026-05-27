Undersköterskor dag/kväll till ny avdelning på Grågåsvägen 13 i Lund
2026-05-27
Vi söker fler engagerade undersköterskor med goda kunskaper inom kognitiv svikt/demens till Grågåsvägen 13 i Stångby
Till hösten öppnar vi vår femte och sista avdelning - var med från start.
Vi erbjuder undersköterskor tillsvidaretjänster 100%. Arbetstiden är schemalagd dagar och kvällar samt tjänstgöring varannan helg. För schemalagd tjänstgöring har vi ett fördelaktigt heltidsmått på 36 timmar och 20 minuter per vecka.
Grågåsvägen 13 är Lunds kommuns nyaste äldreboende med moderna förutsättningar och en fantastisk ute- och innemiljö. För oss är det viktigt att arbeta teambaserat och tillsammans gör vi som störst skillnad. Vi har ett strukturerat arbetssätt där vi en gång i veckan träffas det multiprofessionella teamet och stämmer av kring den vård och omsorg som vi ger till dem vi är till för. Ett teambaserat arbete och personcentrerad omvårdnad för varje enskild individ är utgångsläget i vårt arbete. För oss är även personalens arbetsmiljö i centrum och vi arbetar aktivt med både utbildningar, handlingsplaner och riskbedömningar.
Till hösten kommer Grågåsvägen 13 ha fem avdelningar varav fyra avdelningar med inriktning på kognitiv svikt/demens och en med somatisk inriktning.
Boendet ligger ca 5 minuters promenad från Stångbys buss- och tågstation och det finns goda parkeringsmöjligheter i området.
För att läsa mer om verksamheten gå in på länken Grågåsvägen 13 eller följ oss på Instagram: gragasen13
Vi söker er
som vill vara med att starta upp och forma den sista avdelningen tillsammans med oss. Vi tror att du är en person som:
Har en positiv inställning och ett stort hjärta för omsorg
Följer gemensamma spelregler och bidrar till ett gott samarbete
Är flexibel och trivs i en föränderlig miljö
Är lösningsfokuserad och ser vad som behöver utföras på avdelningen
Är utbildad undersköterska och uppskattar delegerade arbetsuppgifter
För att lyckas och trivas ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med kognitivt svikt/demens. Även kunskap kring BPSD-arbete är meriterande.
God datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket är viktigt för rollen.
Du delar Lunds kommuns förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ingår du i det multiprofessionella teamet. Du bidrar med dina specialistkunskaper inom din yrkeskompetens. Genom nära samarbete med chef, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt övriga i teamet medverkar du till att ge brukarna livsinnehåll där individens behov står i centrum.
Arbetet innebär omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskemål och behov samt delegerade uppgifter enligt HSL. Som undersköterska kommer du att arbeta utifrån det digitala systemet Epsilon, utforma genomförandeplaner, dokumentera i Lifecare, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD-registret, SveDem och Senior Alert. I arbetet ingår även att vara kontaktperson samt eventuellt inneha något ansvarsområde.
En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring brukaren för att få en god helhetssyn. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen där nyckelorden är självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Din strävan är alltid att göra vardagen meningsfull för brukarna.
Vi erbjuder dig
En tillsvidaretjänst med heltidsmåttet 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Har du fått - Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska - kan du bifoga den till din ansökan.
Information om lönestatistik i Lunds kommun hittar du via länken. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med frågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att veta mer om dig.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Grågåsvägen 13 (visa karta
)
226 51 LUND Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Inesa Fejzic, Enhetschef 046-3598782 Jobbnummer
9931965