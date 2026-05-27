Produktionschef till Alltronic
2026-05-27
Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Alltronic AB är ett väletablerat elektronikföretag i Alingsås med över 30 års erfarenhet av att utveckla och producera kundanpassad elektronik - från idé till färdig produkt. Med en komplett leveransmodell som innefattar konstruktion, kretskortstillverkning och slutmontering är man en viktig partner till kunder inom flera teknikintensiva branscher.
Sedan bolaget nyligen blev en del av Pamica Group - en aktiv ägare med tydliga tillväxtambitioner - befinner sig Alltronic i en spännande utvecklingsfas. Fokus framåt är att vidareutveckla verksamheten, stärka kapaciteten och ta nästa steg i både erbjudande och marknadsposition.
För dig som motiveras av att utveckla verksamheter, driva förbättring och vara med där det händer - är det här en möjlighet att kliva in i ett bolag med både stabil grund och tydlig riktning framåt.
Som Produktionschef på Alltronic kliver du in i en central roll i verksamheten med stort fokus på att vidareutveckla och optimera produktionen i takt med bolagets tillväxt.
Du tar ansvar för den dagliga driften och säkerställer att planering, flöden och resurser fungerar effektivt - samtidigt som du arbetar med att utveckla arbetssätt, struktur och uppföljning över tid. Rollen innebär en balans mellan operativ närvaro och ett mer framåtblickande fokus där du är med och sätter riktningen för hur produktionen ska utvecklas.
Du kliver in i en verksamhet där ambitionen nu är att ta nästa steg - och där du får möjlighet att bidra med din erfarenhet för att stärka både effektivitet, kvalitet och teamets arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för övergripande planering och prioritering i produktionen
• Säkerställa effektiva produktionsflöden och ett gott samspel mellan olika processsteg
• Driva resursplanering och säkerställa rätt bemanning utifrån behov
• Följa upp och utveckla nyckeltal kopplat till kvalitet, leveransprecision och effektivitet
• Driva kontinuerligt förbättringsarbete inom produktion och process
• Säkerställa kvalitetsarbete i nära samarbete med kvalitetsfunktion
• Arbeta aktivt med arbetsmiljö och säkerhet
• Leda och utveckla teamet med fokus på engagemang, ansvar och delaktighet
• Bidra i utvecklingsinitiativ kopplat till produktion och verksamhet
Du rapporterar till Operativ chef och samarbetar nära funktioner som beredning, konstruktion, försäljning och HR.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med ett genuint intresse för produktion och förbättringsarbete. Du trivs i en miljö där du får kombinera operativt ledarskap med utveckling av arbetssätt och processer.
Du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i teamet, samtidigt som du är tydlig i dina förväntningar. Du drivs av att utveckla verksamheten framåt och är bekväm med att utmana befintliga arbetssätt när det behövs - alltid med respekt för både människor och affär.Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av ledarskap inom produktion
• Erfarenhet från tillverkande industri
• God förståelse för produktionsflöden, planering och kvalitetsarbete
• Erfarenhet av LEAN eller liknande förbättringsarbete och effektivisering
• Stark analytisk förmåga
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från elektronikproduktion och/eller legotillverkning
Alltronic erbjuder en roll med stort mandat och tydlig påverkan. Du får möjlighet att kliva in i en verksamhet där mycket redan finns på plats - men där rätt person kan göra verklig skillnad. Du får arbeta i en organisation där beslutsvägarna är korta och där din kompetens och ditt initiativtagande gör skillnad - både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen
Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten utgår från Alltronics lokaler i Alingsås, där du förväntas vara på plats i den dagliga verksamheten.
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb.
