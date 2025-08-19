Söker Nagelteknolog
2025-08-19
The Nails Falköping är en skönhetssalong i centrala Falköping. Vi erbjuder manikyr & pedikyr, gelé, akryl & naturlig look, snygg och kreativ nailart, även ögonfransförlängning. Vi behöver mer personal och söker två st erfarna nagelteknologer. Viktigt att du kan behärska olika tekniker inom nagelbyggnad. Ett plus om du även är fransstylist.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: thenailsfalkoping123@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Nails Falköping AB
(org.nr 559313-2045)
Storgatan 14 C (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Jobbnummer
9466246