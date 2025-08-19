Söker Nagelteknolog

The Nails Falköping AB / Hälsojobb / Falköping
2025-08-19


The Nails Falköping är en skönhetssalong i centrala Falköping. Vi erbjuder manikyr & pedikyr, gelé, akryl & naturlig look, snygg och kreativ nailart, även ögonfransförlängning. Vi behöver mer personal och söker två st erfarna nagelteknologer. Viktigt att du kan behärska olika tekniker inom nagelbyggnad. Ett plus om du även är fransstylist.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: thenailsfalkoping123@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Nails Falköping AB (org.nr 559313-2045)
Storgatan 14 C (visa karta)
521 43  FALKÖPING

