Söker en rektor

Waldorfförskolan Linden Ek. För. / Pedagogchefsjobb / Örebro
2025-09-01


Visa alla pedagogchefsjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Waldorfförskolan Linden Ek. För. i Örebro

Som rektor leder du det pedagogiska arbetet, ansvarar för verksamhetens kvalité och utveckling samt samarbetar med styrelsen och det engagerade arbetslaget. Administration, ekonomi och personalfrågor ingår i arbetsuppgiften.
I rollen kombinerar du det övergripande ansvaret som rektor och praktiskt arbete i barngrupp. Vi ser det som en viktig förutsättning för uppdraget som rektor att regelbundet träffa barnen och vårdnadshavarna i verksamheten. Lön enligt överenskommelse.
Waldorfpedagogiken vilar på en antroposofisk livssyn och har sin grund i Rudolf Steiners tankar kring hur pedagogisk verksamhet kan utformas så att barnet ges möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt i sin vilja, känsla och tanke. Genom skapande lek utvecklar barnen samarbetsförmåga, empati och begrepp som blir till en rik källa att ösa ur för resten av livet. Målsättningen i förskolan är att ge barnen rätt att få vara barn och att få uppleva en trygg barndom, att få mogna i sin egen takt för att så småningom ta del av vuxenvärlden med allt vad det innebär
Vi söker nu dig, med drivkraft och lyhördhet, värme, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: forskolechef@waldorfforskolanlinden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Waldorfförskolan Linden Ek. För., https://waldorfforskolanlinden.se/
Stentorpsvägen 2 (visa karta)
702 30  ÖREBRO

Arbetsplats
Waldorfförskolan Linden

Kontakt
T.fr Rektor
Catharina Melin
forskolechef@waldorfforskolanlinden.se
0760199300

Jobbnummer
9485207

Prenumerera på jobb från Waldorfförskolan Linden Ek. För.

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Waldorfförskolan Linden Ek. För.: