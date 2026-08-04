Söker den bästa assistenten i Malmö.
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
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eller i hela Sverige
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret. Om din roll som personlig assistent hos mig
Hallå... Här har ni mig!!
Jag är en social ung man på 25 år. MFF är laget som jag hejar på i alla lägen. Jag bor i dagsläget i Malmö tillsammans med min familj, men kommer inom en snar framtid att flytta till min egna lägenhet. Jag väntar enbart på att en liten renovering som skall bli klar. Sedan så blir det att packa och flytta till eget.
På fritiden gillar jag att titta på fotboll, både live och på TV. Mina favoritlag är Sveriges bästa lag Malmö FF och Liverpool. Jag spelar också datorspel, främst FIFA och sitter mycket framför datorn.
Jag kommunicerar med hjälp av det internationella språket Bliss. Både analogt och digitalt. Jag använder en lampa som sitter på mina glasögon. Lampan pekar på olika symboler på en blisstavla. Jag behöver en assistent bredvid mig som kan tolka vad jag vill säga. Via datorn finns andra hjälpmedel såsom talsyntes.mm
Jag sitter i rullstol och kör permobil. Har mycket spasticitet i kroppen. Viljan till att komma ut i en arbetsmiljö och kunna bidra med mitt glada humör och min livserfarenhet är starkare än mitt funktionshinder.
Har varit ute på vård skolor och informerat om min situation och olika hjälpmedel. Vilket har varit väldigt uppskattat.
Det finns mycket mer att berätta, men det tar jag över en intervju.
Hur ser arbetstiden ut?
Schema ca 85%
Arbetstiderna varierar dag/kväll och helg tjänstgöring.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Du som assistent ska kunna behärska det svenska språket mycket väl i tal.
Du som assistent ska vara rökfri under arbetspasset.
2 års erfarenhet som personlig assistent
Meriterande
Erfarenhet av blisstavla.
Data vana.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2026-08-25
Vi tar enbart emot ansökningar via hemsida eller ansöknings länk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170599-2131212". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Geijersgatan 4A (visa karta
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216 18 LIMHAMN Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10022244