söker assistenter till Sätila

Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Nu söker vi engagerade och varma personliga assistenter till en glad tjej med epilepsi och utvecklingsstörning.
Hon bor med sin familj och en gosig röd katt i utkanten av Sätila, och deltar i daglig verksamhet några gånger i veckan.
Hos denna tjej är det dubbelassistans dygnet runt.
Hon har humor och älskar fart och fläkt, gillar att vara ute i friska luften, uppskattar närhet och trygghet.
• Du som söker ska vara trygg, flexibel och lyhörd.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknade arbete (men inget krav)
• Är rökfri och har tillgång till körkort och bil, då vi ej har kollektivtrafik.
• Trivs i ett familjehem där man arbetar nära med sina kollegor och anhöriga.
Vi kräver utdrag från belsatningsregistret.
Vi söker personal till fast tjänst men också timvikarier.
Arbetsuppgifter som personlig assistent
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, och matlagning - till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Om anställningen
Lön och övriga anställningsvillkor gäller enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Caroline Johansson caroline.johanssin@sarnmark.se 031-616662 Jobbnummer
9636704