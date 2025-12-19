Software Teamleder till Garmin Sweden Technologies AB
2025-12-19
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Trollhättan
, Stenungsund
, Kungälv
, Alingsås
Garmin Sweden Technologies is a development company within Garmin (www.garmin.com). Garmin's vision is to be global leaders in all our markets, and our products should be known for their appealing design, superior quality, and best value. Our market leading EmpirBus Digital Switching product family forms the electrical backbone of modern automotive and marine installations, where we tie together the total customer experience.
Vill du leda och utveckla ett software team på Garmin Sweden Technologies, där innovation, kvalitet och hållbarhet står i centrum? Som Teamledare får du möjlighet att skapa en positiv och högpresterande arbetsmiljö, samtidigt som du driver förbättringar och säkerställer att teamet levererar på hög nivå.
Om rollen
Som Teamledare på Garmin Sweden Technologies får du ansvar för att leda och utveckla teamet, både i det dagliga arbetet och på lång sikt. Du arbetar nära medarbetarna genom coaching, feedback och individuella samtal för att skapa en positiv, inkluderande och högpresterande arbetsmiljö.
Rollen innebär tätt samarbete med interna team och internationella primärt (USA, Taiwan, Tyskland) samt med Lead Software Engineers för att planera, koordinera och följa upp arbetet.
Du ansvarar för arbetsfördelning, schemaläggning, kapacitetsplanering och säkerställer att rätt kompetenser finns i teamet.
Samt följer upp mål, prestationer och leveranser med fokus på kvalitet och hållbarhet.
Ett centralt fokus är förbättringsarbete där du driver initiativ som stärker struktur, rutiner och samarbeten, samt skapar förutsättningar för kontinuerlig utveckling och långsiktigt kvalitetsfokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla teamet genom coaching, feedback och individuella samtal.
• Planera, koordinera och följa upp arbetet tillsammans med Tecnical Lead Software Engineers.
• Säkerställa arbetsfördelning, schemaläggning och kapacitetsplanering.
• Rekrytera och introducera nya medarbetare samt säkerställa att teamet har rätt kompetenser.
• Sätta mål och följa upp prestationer och leveranser med fokus på kvalitet och tidsramar.
• Driva förbättringsinitiativ för struktur, rutiner och samarbeten inom teamet och mellan avdelningar.
• Skapa och upprätthålla en positiv, inkluderande och högpresterande arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker en trygg och inspirerande ledare med starkt självförtroende, integritet och ödmjukhet. Du är kommunikativ, relationsskapande, coachande och skapar en kultur där teamet trivs, utvecklas och presterar tillsammans.
Som ledare är du strukturerad, flexibel, lösningsorienterad och kan prioritera samt följa upp samtidigt som du håller ordning när förutsättningarna förändras. Med proaktivitet och engagemang driver du förbättringar, kvalitet, professionalism samtidigt som du leder med humor, värme och delaktighet för att bygga ett starkt team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av att leda/personalansvar under minst 5 år
• Teknisk kompetens med inriktning av mjukvara
• Bakgrund som ingenjör inom mjukvara under minst 5 år
• Körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Är bosatt inom 30-40 min pendling från kontoret i Uddevalla
Varför Garmin?
Vi erbjuder en arbetsplats där innovation, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Företaget präglas av uppriktighet, integritet, respekt och uppmuntrar medarbetare att förnya sig varje dag och alltid sträva efter att bli bättre än gårdagen
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Garmin Sweden Technologies med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Rebecca Reuterberg på 072 366 49 44, rebecca.reuterberg@mpyascitech.com
. För denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via www.mpyascitech.com.
Välkommen med din ansökan - det börjar med dig!
Om Garmin
Tillverkar produkter som är utvecklade för alla som älskar livet utomhus. Vi gör det för att våra kunder ska få ut mesta möjliga av den tid de ägnar åt sina passioner. Med över 22 000 medarbetare i 37 länder världen över, levererar vi GPS-navigering och wearableteknologi till fordons-, flyg-, marin-, outdoor och fitnessmarknaden. Vi ser varje dag som en möjlighet att förnya oss och en chans att överträffa gårdagen.
EMPIRBUS Garmin Sweden Technologies är ett utvecklingsföretag inom Garmin (www.garmin.com). Garmins vision är att vara globala ledare på alla våra marknader, och våra produkter skall vara kända för sin tilltalande design, överlägsna kvalitet och bästa värde. Vår marknadsledande produktfamilj EmpirBus Digital Switching utgör den elektriska ryggraden i moderna fordon- och marininstallationer. Vårt fokus är integrerade system, där olika komponenter, t.ex. belysning, pumpar, navigationsutrustning, luftkonditionering, multimediasystem, m.m. byggs ihop till ett helt integrerat system - där samtliga delsystem styrs och övervakas från samma display i ett kundanpassat grafiskt interface. Våra produkter kännetecknas av flexibilitet och möjligheter för våra kunder att skapa unika lösningar, både vad gäller funktion och utseende. EmpirBus är ett system som omfattar såväl hårdvara som ett flertal mjukvaror och molntjänster, där den huvudsakliga utvecklingen inom samtliga områden görs av teamet i Uddevalla. Ersättning
