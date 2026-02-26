Software Engineer
2026-02-26
Vill du arbeta med teknik i framkant och bidra till framtidens uppkopplade fordon? Vi söker nu en Software?Engineer till en global kund inom fordonsindustrin. Här får du möjlighet att utveckla mjukvarulösningar som stödjer testning, verifiering och kvalitetssäkring av avancerade fordonssystem. Vi söker både juniora och seniora roller.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med att utveckla och underhålla Python-baserade ramverk, verktyg och tjänster som används inom test och integration. Du blir en del av ett tekniskt erfaret team och ansvarar för både utveckling och underhåll av produkter som används dagligen av ingenjörer världen över. Arbetet sker i en modern utvecklingsmiljö med fokus på automatisering, nätverkskommunikation och datahantering.
Du kommer att utveckla test- och stödsystem i Python?3, där du följer principerna för ren och strukturerad kod. Rollen innebär att du implementerar lösningar för parallellitet och concurrency med multiprocessing och threading, samt utvecklar system som hanterar olika nätverksprotokoll som TCP/IP,?UDP,?CAN,?LIN?och?Ethernet. Du arbetar även med meddelandeköer och distribuerade system såsom RabbitMQ och ZeroMQ, samt designar och optimerar databasscheman i både MariaDB,?PostgreSQL?och?MongoDB. I ditt dagliga arbete deltar du i kravhantering, design och nära samarbete med andra utvecklings- och?DevOps-team för att skapa stabila och effektiva lösningar.Profil
Du har en gedigen erfarenhet av Python?3-utveckling och en god förståelse för objektorienterad programmering samt arbete med pytest-ramverket. Du behärskar nätverksprogrammering och har erfarenhet av multitrådning och processhantering. Dessutom har du arbetat med både relationella och?NoSQL-databaser, och du drivs av en naturlig nyfikenhet på ny teknik och ett genuint intresse för mjukvarukvalitet.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till årsskiftet.
Vid frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
