Software Cloud Developer till fordonsindustrin
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du tidigare arbetet med javaprogrammering i en modern utvecklingsmiljö och vill jobba för att förbättra användarupplevelsen hos föraren i bilen? Då är rollen som Software Cloud Developer rätt tjänst för dig. Här får du bli en del av ett seniort gäng med stark teamkänsla där alla lär av varandra. Ansök redan idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN:Friday söker för kunds räkning en Junior Software Cloud Developer som verkar inom fordonsbranschen. Det är ett välkänt och attraktiv bolag med kontor över hela världen. Du kommer vara del av ett team som sitter i Lund och består av 5 erfarna ingenjörer. Teamet utvecklar och levererar infotainmentsystemet i bilen. Med vår kunds bilmolnlösning tillhandahåller dem molninfrastruktur, plattforms-kärna och tjänster för att stödja mjukvaruutvecklingslivscykeln (DevOps) genom att tillhandahålla verktyg för snabb feedback och inbyggd kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett ständigt utvecklande agilt arbetssätt där du kommer att vara en del av ett stärkt produktteam som strävar efter kontinuerligt lärande och förbättring. Du och ditt team är, bland många andra saker, ansvariga för DevOps av ingångs-gateways globalt till bilmolnplattformens kluster som betjänar alla uppkopplade bilar.
Techstack: Java, Spring, GO, AWS, Docker, Kubernetes, Cassandra, PostgreSQL, DevOps, Python.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom IT.
Besitter minst 3 års erfarenhet av javautveckling.
Talar och skriver obehindrat på engelska.
Vi ser gärna att du har god förståelse för agila utvecklingsprinciper (t.ex. Scrum, Lean, Kanban) och har arbetat i produktteam. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att arbeta i en produktorganisation. Du värdesätter samarbete och teamwork, är nyfiken och vill ständigt utveckla nya kompetenser. Vi förväntar oss också att du håller dig uppdaterad kring den tekniska utvecklingen inom mjukvaruutveckling och bidrar med nya idéer för att kontinuerligt förbättra både produkten och våra arbetssätt.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. För den här rollen kommer du börja som konsult via Friday.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9761013