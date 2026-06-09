Socionom till skolsociala teamet
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2026-06-09
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Vi söker en vikarierande socionom till vårt skolsociala team!
Sedan hösten 2025 har socialtjänst och skola i Hedemora kommun utökat det gemensamma arbetet kring barns skolnärvaro genom ett skolsocialt team. Skolsociala teamet består av en socionom från socialtjänsten och en socialpedagog från skolan. Arbetsplatsen är Hedemora kommuns mellanstadieskolor och högstadieskola och som socionom i teamet kommer du ha tillhörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Syftet med teamets samordnade insatser är att bidra till ökad trygghet, ökad skolnärvaro och att barn och unga med en ogynnsam utveckling får ett nära stöd i ett tidigt skede med fokus på ökade möjligheter att lyckas i skolan. Det skolsociala teamet arbetar tillitsskapande och förebyggande i ett tidigt skede på individnivå redan när man kan se små tendenser till oroande frånvaro.
Utifrån barn och ungdomars specifika behov är samverkan med andra aktörer också en central del i arbetet. Du kommer arbeta tillsammans med övriga resurser inom både skola, fritidsförvaltningen och socialtjänst med fokus på främjande och förebyggande insatser för att stötta unga med en problematisk skolfrånvaro. Det kan till exempel vara stödinsatser till vårdnadshavare, underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda individen.
Tjänsten är förlagd till dagtid men viss tjänstgöring kvällstid kan förekomma.
Det här får du:
• Flextidsavtal
• Friskvårdsbidrag
• HandledningKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och ett genuint intresse av att arbeta med barn, ungdomar och familj. Tidigare erfarenhet av socialtjänst, skolmiljöer samt arbete med problematisk skolfrånvaro och normbrytande beteende är meriterande.
Som person ser vi att du som söker är trygg, stabil och har god självkännedom. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och har en god förmåga att skilja på det personliga och professionella. I ditt arbete är du relationsskapande. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och trivas med att samarbeta inom den egna arbetsgruppen, samt med andra verksamheter och myndigheter.
I rollen är det även viktigt att du är flexibel, har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter och kan anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och mål. Du är samtidigt självgående och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Då arbetet innebär mycket kommunikation och dokumentation är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Körkort B
• Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 34/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
SSR Akademikerförbundet
Ulrica Björklund 0225-34000 Jobbnummer
9954639