Socionom/Kurator privat hälsomottagning Malmö

Läkarakuten i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Malmö
2026-06-24


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Läkarakuten/Resursakuten är ett bemanningsföretag som hjälper verksamheter att hitta rätt kompetens – snabbt och med personlig service.

Vi matchar erfarna konsulter med uppdrag i hela Sverige och finns med dig genom hela processen – från första kontakt till avslutat uppdrag.

När du arbetar genom Läkarakuten får du en personlig kontaktperson som hjälper dig hitta uppdrag som passar din specialitet och dina önskemål.

Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!

Välkommen till Team Läkarakuten.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!

Välkommen till Team Resurs/Läkarakuten.
Uppdraget gäller från snarast 2026 till 31 aug 2026

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@lakarakuten.se

Arbetsgivare
Läkarakuten i Sverige AB (org.nr 559186-4581)
114 36  STOCKHOLM

Arbetsplats
Läkarakuten

Kontakt
Mathilda Gussing
info@lakarakuten.se

Jobbnummer
9976842

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