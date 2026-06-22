Socialt ansvarig samordnare (SAS)
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2026-06-22
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Om jobbet
Var med och skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Nu söker vi en socialt ansvarig samordnare (SAS)!
I ditt arbete som SAS ingår att stödja verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du granskar förvaltningens äldreomsorg och föreslår förbättringar för att säkerställa att lagar, föreskrifter och beslut följs. En stor del av uppdraget handlar om att utreda och bedöma Lex Sarah-rapporter samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du deltar som sakkunnig i ledningsgrupper och mot verksamheterna samt i arbetsgrupper och nätverk innanför och utanför förvaltningen. Arbetet förutsätter omvärldsbevakning, särskilt gällande lagstiftning. Just nu satsar vi extra på att arbeta mer förebyggande, både strategiskt och tillsammans med verksamheterna. Hos oss hjälps vi åt och delar kunskap för att hitta smartare arbetssätt.
Här slipper du att vara ensam i din roll utan ingår i ett sammanhang med sex andra SAS:ar där vi hjälper och stöttar varandra. Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt SAS-team. Tillsammans gör vi skillnad varje dag!
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant samt flera års erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete. Du är väl insatt i lagstiftningen, i social dokumentation och har erfarenhet av kvalificerat utredningarbete samt äldreomsorg. Det är önskvärt att du har erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både lokalt och förvaltningsövergripande. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan prioritera mellan uppgifter. Du planerar mycket av ditt arbete självständigt och har möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan plats när det passar.
Vi kan erbjuda dig ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med kunniga chefer och medarbetare. Vi är Göteborg, är du det också?
Intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jonas Johansson jonas.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3651197 Jobbnummer
9971945