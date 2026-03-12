Socialt ansvarig samordnare, SAS
2026-03-12
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 300 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de vi möter är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Vill du arbeta strategiskt med kvalitet, rättssäkerhet och utveckling hos socialförvaltningen i Lekeberg?Vi söker nu en engagerad och strukturerad Socialt ansvarig samordnare (SAS) som vill bidra till att stärka kvaliteten och den enskildes rättssäkerhet inom socialförvaltningens verksamheter.
Rollen är ett viktigt komplement till våra redan befintliga funktioner och syftar till att stärka förvaltningens samlade arbete med kvalitet, likvärdighet och långsiktig utveckling.
Ditt uppdrag
Som SAS har du ett övergripande ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, nationella föreskrifter och kommunens riktlinjer. Uppdraget är självständigt och strategiskt, med fokus på kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling.
Du arbetar på uppdrag av socialnämnden och förvaltningsledningen och har en central roll i att stödja våra chefer och verksamheter i kvalitets- och utvecklingsfrågor.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Ansvara för och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och vårt kvalitetsledningssystem
• Säkerställa att verksamheten följer lagstiftning såsom SoL, LSS och HSL
• Utreda och följa upp lex Sarah-rapporter
• Ta fram och revidera riktlinjer, rutiner och styrdokument tillsammans med våra verksamheter
• Genomföra uppföljningar, utveckling, utredningar och interna granskningar
• Administrera och kvalitetssäkra våra verksamhetssystem tillsammans med staben samt ingå i utveckling och upphandling gällande dessa system
• Analysera avvikelser och identifiera förbättringsområden
• Vara ett kvalificerat stöd till chefer och ledning i rättssäkerhetsfrågor
• Vara en del av förvaltningens krisstödsarbete
• Föredra ärenden för nämnd vid behov
Rollen innebär nära samarbete med förvaltningschef, enhetschefer, verksamhetscontroller, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt övriga stödfunktioner. Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• God kunskap om socialtjänstlagstiftningen och angränsande regelverk
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden
• Erfarenhet av kvalitetsarbete, utredning eller uppföljning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som SAS eller motsvarande strategisk funktion
• Erfarenhet av politiskt styrd organisation
• Erfarenhet att arbeta som systemansvarig i verksamhetssystem
• Erfarenhet av att föredra ärenden för nämnd Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
• Analytisk och strukturerad
• Självständig med god integritet
• Pedagogisk och tydlig i din kommunikation
• Trygg i att göra självständiga bedömningar
• Samarbetsinriktad och lösningsfokuserad
Du har förmåga att kombinera ett rättssäkert perspektiv med ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka och bidra till att stärka kvaliteten i socialförvaltningens verksamheter. Du blir en del av förvaltningens ledningsstruktur och får arbeta nära både verksamhet och politisk nivå.
• En trevlig arbetsplats med känsla för gemenskap
• Ett fint team av medarbetare
• Ett nära ledarskap
• Ett arbete med närhet till engagerade kollegor
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till förmånsbil och förmånscykel
• Friskvårdsbidrag med 3000 kr/år
• Möjlighet till semesterväxlingÖvrig information
Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
