Socialsekreterare vuxen, vikariat
2026-04-14
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation har ställt om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en gemensam mottagningsenhet. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom utredning vuxen arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL och LVM för vuxna personer med skadligt bruk/beroende samt personer med psykisk funktionsnedsättning. Du utreder rätten till bistånd för de som ansöker om stöd och du utreder möjligheten att, i särskilda fall, använda tvångslagstiftning.
Tillsammans med dina kollegor har du ett tätt samarbete med sektorns utförardelar och du samverkar också med andra enheter inom sektorn och andra samverkansparter. Vårt mål är att tillsammans med varje sökande hitta lösningar som gör att denne kan leva ett självständigt liv.Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som är socionom eller har en annan akademisk utbildning inom beteendevetenskap som vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning för vuxna. Du behöver vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetet som socialsekreterare kan i perioder vara psykiskt påfrestade och stressigt. Vi söker därför dig som har förmåga att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och prioritera om när arbetet och situationen kräver det. En god samarbetsförmåga är en förutsättning för detta arbete.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318779".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Skövde kommun
541 83 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort.
Skövde kommun, Sektor socialtjänst
Enhetschef
Malin Strand malin.strand@skovde.se 0500-498000
