Socialsekreterare till mottag
Avesta kommun, IFO, Barn och familj / Socialsekreterarjobb / Avesta Visa alla socialsekreterarjobb i Avesta
2026-07-17
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Vi arbetar aktivt med att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där vi värdesätter medarbetarnas utveckling och kompetens. Vi arbetar med en kunskapsbaserad vardag där du har möjlighet att aktivt ta del av dina kollegors kunskap i form av olika lärgrupper på enheten. Vi har idag en arbetsledning som är både nära och tillgänglig för våra medarbetare. Arbetstyngdsmätning sker regelbundet med både chef och teamledare.
Tillsammans satsar vi nu framåt och hjälps åt att skapa en socialtjänst som är modern, lättillgänglig och präglas av hög kvalitet. Vi arbetar med frihet under ansvar och kan på olika sätt styra vår arbetsdag. Du erbjuds även extern handledning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en nyckelspelare i att skapa en tryggare framtid för barn och unga i Avesta? Har du ett driv för att göra skillnad på riktigt? Gillar du att vara ansiktet utåt och är en fena på att snabbt skapa nya och förtroendefulla relationer samtidigt som du har en stor förmåga att tänka på helheten och ge råd och konsultation och hjälpa familjerna framåt. Då kan denna tjänst vara något för dig! Då en av våra medarbetare går vidare till andra uppdrag söker vi nu en ny kollega.
I denna betydelsefulla roll arbetar du med förhandsbedömning och ibland lättare utredningar enligt SoL, utifrån inkomna orosanmälningar. Du samverkar med polis, förskola, skola, öppenvård, fältassistenter och andra viktiga aktörer för att hitta hållbara lösningar. Du har din bas i barn- och Familjeenheten tillsammans med andra socialsekreterare.
En dag i tjänsten är varierad och händelserik. Ingen dag är den andra lik. Arbetet innebär att hantera akuta situationer som kräver snabba bedömningar och insatser samtidigt som du planerar och driver dina ärenden framåt på ett rättssäkert sätt. Tjänsten innebär att du behöver kunna ställa om i din arbetsdag utifrån inkomna orosanmälningar, skyddsbedömningar och andra prioriterade händelser. Du arbetar nära de andra socialsekreterarna på mottagningen men även fritt och självständigt.
Är du redo att anta utmaningen och bli en del av vårt viktiga arbete och att säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt tid ?Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar och som har erfarenhet av att möta familjer i svåra livssituationer. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa relationer. Vidare har du en god förmåga att samverka med olika aktörer och kan både arbeta och leda självständigt och i team. Du inger stort förtroende hos andra, är lugn, stabil och i pressande situationer och har förmåga att bli motiverad och effektiv trots bakslag. Då tjänsten kan innebära omställningar i din dag utifrån inkommande anmälningar och skyddsbedömningar är det extra viktigt att du är flexibel och tycker samt har förmåga att ställa om till nya uppdrag.
Du som söker ska ha socionomexamen eller så uppfyller du behörighetskravet med en annan relevant utbildning på minst 180 högskolepoäng ska du även ha läst socialrätt, förvaltningsrätt, psykologi och socialt arbete. För studierna i socialt arbete ska svårighetsgraden även ha höjts stegvis. Erfarenhet inom handläggning av den sociala barn och ungdomsvården är ett krav.
Dokumentation och kommunikation är en stor del av vårt arbete och du behöver därför kunna uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift i det svenska språket. Utbildning i BBIC är ett krav. Utbildning i signs of safety är meriterande B körkort är ett krav.
Eftersom du kommer arbeta med barn och ungdomar ska du som blir aktuellt för tjänsten kunna lämna ett utdrag från polisens belastningsregister.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vi inom Avesta Kommun månar om våra anställda. Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt flera andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar kontinuerligt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336555/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
774 30 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Kontakt
Teamledare
Mimoza Krenzi mimoza.krenzi@avesta.se Jobbnummer
10005182