Socialsekreterare på mottag
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Herrljunga Visa alla socialsekreterarjobb i Herrljunga
2026-07-16
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Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vår enhet Barn och unga består idag av en arbetsgrupp med utredande socialsekreterare, familjehemssekreterare, barnsekreterare, mottag, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Vi söker nu ytterligare 1 medarbetare till vår enhet!
Vi söker nu en engagerad socialsekreterare som vill ta huvudansvaret för vår mottagningsfunktion. Som mottagningssekreterare är du kommunens ansikte utåt och invånarnas första kontaktpunkt när de behöver stöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta emot anmälningar och ansökningar samt göra förhandsbedömningar.
Utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter kan rollen innebära specifika fokusuppgifter och möjlighet att jobba riktat inom dina intresseområden är stor.
På vår enhet arbetar vi sedan flera år tillbaka med BBiC, som är ett väl förankrat arbetssätt.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med en god sammanhållning där vi bryr oss om varandra och har ett tillåtande och öppet arbetsklimat.
• Handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet.
• Kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan
• Introduktion med bland annat en egen mentor
• Möjlighet till viss del av distansarbete när verksamheten tillåter
• Friskvårdsbidrag
• Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att utveckla- och driva enheten framåt. Välkommen till en arbetsplats där vi gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är vidare ett krav.• Erfarenhet av myndighetsutövning från socialtjänsten och dokumenterat goda kunskaper i handläggning, dokumentation och svensk socialrätt
• Goda kunskaper om relevant lagstiftning
• Van att arbeta med BBIC.
• Erfarenhet av samverkan med både interna och externa aktörer
Det är meriterande om du har:
• Kännedom om verksamhetssystemet Combine
För att trivas i rollen som socialsekreterare på barn och ungaser vi vidare att du har erfarenhet av- och trivs med att möta människor i olika typer av livssituationer. Du har en god samarbetsförmåga och en vana av att samverka med andra aktörer i ditt dagliga arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuell växellåda samt e-legitimation erfordras.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Urvalsarbetet kommer att ske löpande och rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga Kommun
(org.nr 212000-1520)
Box 201 (visa karta
)
524 23 HERRLJUNGA Arbetsplats
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pethra Adamsson pethra.adamsson@herrljunga.se +4651317373 Jobbnummer
10004653