Socialsekreterare familjerätt- Vikariat
2026-03-13
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Familjerättsgruppen tillhör social- och äldreförvaltningen, första linjens socialtjänst och består av sju socialsekreterare, en administratör som hanterar samtliga faderskapsärenden samt en enhetschef.
Vi har nära samverkan med övriga verksamheter inom första linjen; mottagningen barn-unga och vuxna, Relationsvåldsteamet, Förebyggarteamet, Familjecentralen, mottagning ekonomiskt bistånd.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i familjerättsgruppen ska du utreda och handlägga vårdnads-, boende och umgängesfrågor på begäran av tingsrätt samt ansvara för frivilliga samarbetssamtal med separerade föräldrar. Du handlägger även andra typer av yttranden och uppdrag från tingsrätten såsom umgängesstödsärenden och namnärenden samt utreder medgivande för adoption. Du utreder särskilt förordnad vårdnadshavare, upprättar avtal mellan vårdnadshavare, håller i informationssamtal samt ger råd och stöd under familjerättens telefontid.
Tjänsten är ett vikariat på ett år med start 2026-08-01.
Det här söker vi hos dig
- Socionomexamen
- Erfarenhet av myndighetsutövning och specifikt utredningsarbete barn och unga
- Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
- Tidigare erfarenhet av familjerättsliga frågor är meriterande
- Du är strukturerad och planerar efter behov
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande av våra klienter, samarbetspartners och gentemot varandra. Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som behöver präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Arbetet innebär stor variation och omväxling och du behöver vara flexibel och kunna hantera högre arbetsbelastning i perioder. Då vi arbetar tätt tillsammans är samarbete en viktig del i arbetet.
Hos oss arbetar vi med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att tillsammans med kollegor och chef driva detta arbete mot uppsatta mål. Vi har ett särskilt fokus på att utveckla vårt förebyggande och utåtriktade arbete.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Har du några frågor?
Kontakta:
Nina Lundell- Enhetschef, 08-606 89 12, nina.lundell@haninge.se
Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om verksamheten: www.haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
