Socialsekreterare Barnenheten
2025-08-07
Du vågar prova nytt och lär av erfarenheter. Precis som vi.
Här på sektorn för välfärd och omsorg är vårt mål att vara en samarbetsorganisation som arbetar professionellt och tar vår utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vår värdegrund genomsyras av ett brukarperspektiv och ett barnperspektiv.
Barnenheten är en enhet inom avdelningen myndighet. På enheten finns engagerade och skickliga medarbetare som hjälps åt i det dagliga arbetet. Enheten är indelad i två grupper med åtta socialsekreterare i varje grupp . Varje grupp har ett gott stöd från sin gruppledare som leder och fördelar arbetet. Målgruppen är barn 0-13 år och deras familjer/nätverk. Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om placering av barn i skyddat boende (LBSB). Vårt fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. För oss inom barnenheten innebär det att skapa utredningsprocesser som ska vara gynnsamma för familjernas förändringsarbete. När det finns behov av insatser, erbjuds så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan och vi lägger vikt vid nätverksarbete.
Vi söker nu dig som vill anta utmaningen att som socialsekreterare arbeta med barn och deras familjer samt vara delaktig i vårt utvecklingsarbete.
Dina arbetsuppgifter är att utreda, dokumentera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt aktuell lagstiftning. Arbetet innebär samtal och samverkan med barn, deras familjer och externa aktörer såsom till exempel hälso- och sjukvård, skola och polis. Du arbetar också i nära samverkan med kollegor inom sektorn. Styrande i arbetet är gällande lagstiftning och förordningar inom området. Du kommer även vara delaktig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi vill att du är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och/eller ungdomsområdet. Vi vill att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta enligt BBiC. Du är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och personliga mognad. Du behöver vara lyhörd och i stressade situationer är det viktigt att du har förmåga att behålla ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Du är strukturerad och gillar att söka information för att få svar på olika frågor. Det är också viktigt att du har intresse av att lära dig mer och utvecklas inom området. Eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket samt en god administrativ förmåga.
Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats med möjlighet till professionell utveckling. Ditt introduktionsprogram följs upp av avdelningens utvecklingsledare och där ingår relevanta utbildningar för ditt uppdrag. Vi är även med i Yrkesresan. Du får extern handledning. Sundbybergs stad är mån om en god arbetsmiljö och erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet att växla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar. Vi sitter i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus i Hallonbergen. Möjlighet finns att förlägga visst arbete hemma beroende på aktuell arbetssituation.
Vi söker två socialsekreterare på heltid. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning, den andra ett föräldravikariat på 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 20 augusti 2025. Urvalsprocessen pågår fortlöpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Sundbybergs stad arbetar aktivt med beredskapsplanering. Det innebär att den här tjänsten kan komma att omfattas av krigsplacering om den bedöms som samhällsviktig.
