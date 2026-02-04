Socialsekreterare barn och unga
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Välkommen till oss på Individ- och familjeomsorgen! Vi letar nu efter en kollega som vill vara med på vår resa att utveckla framtidens socialtjänst inom barn och unga.
Vi söker dig som är lyhörd, prestigelös och vill hjälpa människor i deras olika livssituationer.
Sedan årsskiftet har vi gjort en förändring inom organisationen. Vi är nu en renodlad enhet för barn- och unga.
Inom enheten barn och unga arbetar 10 medarbetare. Vi har en mottagningsfunktion som tar emot alla inkommande orosanmälningar och hanterar dessa. I mottagningen arbetar två socialsekreterare. Vi har även en placeringsgrupp där två socialsekreterare arbetar med de barn som är placerade utanför det egna hemmet och två familjehemssekreterare som arbetar mot våra uppdragstagare. I arbetet med utredning mot barn och unga och deras familjer ingår tre socialsekreterare, det är här vi söker vår nya kollega.
Inom vår enhet ingår även öppenvården för barn och unga, med fyra familjebehandlare. Vi har ett nära samarbete i våra ärende för att erbjuda våra familjer det bästa stödet. Vi är inne i en utvecklande fas av vårt arbete för att än mer ställa om till den nya socialtjänstlagen. Ett perfekt tillfälle att komma in i arbetsgruppen och vara delaktig i vårt arbete framåt.
Vi erbjuder en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gentemot våra medborgare och vi bejakar medarbetarnas personliga styrkor. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och samarbete. Vårt arbetssätt baserar sig på ett lösningsfokuserat synsätt, inkludering och att se varje individs förmågor.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare och kollega med intresse av att jobba med förändringsarbete för en bred målgrupp och som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst för barn och unga och deras familjer. Du möter individer som befinner sig i olika livssituationer.
Uppdraget innebär att stödja barn och unga och deras föräldrar och utreda och bedöma behov av olika insatser. Vi lägger stort fokus på förändringsarbetet och strävar alltid efter att se till det som fungerar hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat stöd och möjliggöra att barn och unga så långt som det är möjligt, ska kunna bo kvar i det egna hemmet.
Vi använder oss av metoden Signs of Safety i vårt utredningsarbete. Till hösten kommer samtlig personal gå grundutbildning så att vi alla står på samma bas i vårt framtida arbete.
Samverkan med olika aktörer, internt och externt, är en naturlig del av arbetet. Du behöver också tillsammans med dina kollegor hålla dig uppdaterad inom området och rättsläget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande men inget krav. Är du nyutexaminerad så erbjuder vi ett särskilt introduktionsprogram som stöd in i yrket. Introduktionsprogrammet sträcker sig över 12 månader där du har stöd av din handledare/mentor samt regelbunden avstämning med mig som chef.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att dina kunskaper i svenska är goda i såväl tal som skrift. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en god dokumentationsförmåga. Du ska ha god förmåga att samarbeta med både kollegor och verksamhetens samarbetspartner. En god kommunikation och prestigelöshet är betydelsefull för att vi tillsammans ska lyckas med vårt uppdrag. Du är väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom den sociala barnavården. Om du har erfarenhet av att arbeta med BBIC och Signs of Safety, är det meriterande.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Förutom att få jobba med oss så får du även:
Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning
Flextidsavtal
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom Yrkesresan
Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, om verksamheten tillåter.
Tycker du att det här är något som stämmer in på dig? Sök jobbet, vi ser fram emot att få träffa just dig!
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Månadslön Så ansöker du
Social- och funktionsstödsförvaltningen, IFO, Barn- och vuxenenheten Kontakt
Sara Hermansson 0454-93204 Jobbnummer
