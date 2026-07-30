Socialsekreterare
Kristianstads kommun / Socialsekreterarjobb / Kristianstad Visa alla socialsekreterarjobb i Kristianstad
2026-07-30
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Inom Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad pågår en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning – redo för framtiden!
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter. Hos oss möter du människor när livet förändras. Barn som behöver trygghet. Ungdomar som söker sin väg. Familjer som behöver stöd. Vuxna som vill skapa en ny framtid.
Din roll hos oss
Det finns arbeten man gör. Och så finns det arbeten som gör skillnad. Hos oss möter du människor när livet förändras – och ditt professionella arbete kan bli början på något nytt.
Vi utvecklar våra arbetssätt och stärker samarbetet mellan professioner. Här går kvalitet, rättssäkerhet och lärande hand i hand, och du får vara med och påverka – inte bara utföra.
Välj det uppdrag som passar dig
Vi rekryterar till flera delar av vår myndighetsutövning. I ansökan anger du vilket eller vilka uppdrag du är mest intresserad av.
Utredare 0–13 år
Jag vill ge barn en tryggare start i livet.
Du utreder barns behov av skydd och stöd enligt SoL och LVU. Genom samtal, dokumentation och professionella bedömningar skapar du en helhetsbild och hittar hållbara vägar framåt tillsammans med barnet, familjen och nätverket.
Utredare 13–24 år
Jag vill göra skillnad för ungdomar.
Du möter ungdomar och unga vuxna med olika erfarenheter och utmaningar. Tillsammans med den unge, familjen och nätverket utreder du behov, gör bedömningar och fattar beslut som kan skapa förändring över tid.
Insatshandläggare 0–24 år
Jag vill följa förändringen hela vägen.
Du samordnar och följer upp beviljade insatser och säkerställer att stödet motsvarar barnets eller den unges behov. Du håller ihop planeringen och är en trygg kontakt genom förändringsprocessen.
Barnsekreterare
Jag vill vara barnets röst under hela placeringen.
Du följer upp placerade barn och ungdomar och ansvarar för handläggning enligt SoL och LVU. Du bygger en bärande relation till barnet, säkerställer delaktighet och samverkar med familjehem, vårdnadshavare och andra viktiga aktörer.
Familjehemssekreterare
Jag vill skapa trygga och hållbara familjehem.
Du rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem. Genom stöd och kvalificerad vägledning skapar du förutsättningar för trygga, stabila och långsiktigt hållbara placeringar.
Socialsekreterare – skadligt bruk och beroende
Jag tror på människors förmåga att förändras.
Du utreder behov, fattar beslut och följer upp insatser för vuxna med skadligt bruk eller beroende. Med respekt, tydlighet och hopp skapar du tillsammans med den enskilde och andra aktörer en väg mot ökad självständighet.
Socialsekreterare – ekonomiskt bistånd
Jag vill skapa vägar till egen försörjning.
Du utreder rätten till ekonomiskt bistånd och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med den enskilde arbetar du mot egen försörjning och ökad självständighet, med barnperspektivet som en viktig del av uppdraget.
Gemensamt för uppdragen
Oavsett roll ansvarar du för rättssäker handläggning, dokumentation och beslut. Du gör individuella bedömningar, följer upp arbetet och samverkar internt och externt – alltid med den enskildes behov, delaktighet och rättigheter i fokus.
Vem söker vi?
Vi söker både dig som har erfarenhet och dig som är ny i yrket. Det viktiga är att du vill utvecklas, tar ansvar och bidrar till ett professionellt och generöst samarbete.
Du har:
socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god digital kompetens och förmåga att dokumentera strukturerat och rättssäkert.
För myndighetsutövning inom barn och unga behöver utbildningen uppfylla uppdragets behörighetskrav.
Relevant erfarenhet, kunskap om aktuella metoder och verksamhetssystemet Lifecare är meriterande utifrån det uppdrag du söker. B-körkort är också meriterande.
Som person är du trygg, lyhörd och strukturerad. Du kan analysera komplex information, göra kloka avvägningar och stå stadigt i ditt professionella omdöme. Du samarbetar prestigelöst och bygger förtroendefulla relationer.
Vid erbjuden anställning kan du behöva uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister enligt gällande lagstiftning.
Vi erbjuder
Hos oss är du aldrig ensam
Vi vet att uppdraget är komplext. Därför arbetar vi i team med nära och tillgänglig arbetsledning. Våra utredningsteam består vanligtvis av 8-9 medarbetare och leds av en teamledare som ger stöd och vägledning i det operativa arbetet.
Som medarbetare får du bland annat:
individanpassad introduktion och mentorskap utifrån din erfarenhet
nära arbetsledning och hjälpsamma, erfarna kollegor
extern handledning och ett välutvecklat kunskapsstöd
kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan och Signs of Safety
möjlighet till fördjupning och utveckling inom olika specialistområden
flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet till ett flexibelt arbetssätt när uppdraget tillåter
Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-30Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsterna är enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för myndighetsutövning Kontakt
Fackförbundet Vision vision@kristianstad.se +4644134883 Jobbnummer
10016122