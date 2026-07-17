Socialsekreterare
Motala kommun, Barn & ungdom / Socialsekreterarjobb / Motala Visa alla socialsekreterarjobb i Motala
2026-07-17
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, samt flextid.
Hos oss på enheten för Barn och unga får du en viktig roll i arbetet med att ge barn och ungdomar i åldern 0-20 år rätt stöd vid rätt tid. Vi stärker nu verksamheten genom en tydlig satsning på kvalitetsutveckling och förstärkt arbetsledning allt för att skapa ännu bättre förutsättningar för dig som medarbetare att göra ett professionellt arbete med barnets bästa i fokus.
Vill du göra skillnad för barn och unga och samtidigt vara en del av en enhet som satsar på kvalitet, utveckling och hållbart arbetsklimat?
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Här arbetar vi tillsammans i team med hela handläggningsprocessen från det att en utredning inleds till beslut och uppföljning av insatser. Arbetet omfattar utredningar enligt gällande lagstiftning, där barnets bästa alltid står i centrum. Det innebär att kartlägga behov, sammanställa beslutsunderlag, fatta beslut och följa upp insatser både i öppenvård och vid placeringar i HVB, stödboenden eller familjehem. Du kommer att möta såväl korta, akuta ärenden som långsiktiga processer där behovet av trygghet och stöd är mer omfattande.
Som socialsekreterare hos oss möter du barn och unga, deras familjer och nätverk i olika skeden av livet. Du samverkar med skolor, vårdgivare, andra myndigheter och kollegor för att hitta hållbara lösningar. Rollen innebär också dokumentation, yttranden till andra myndigheter och ett aktivt deltagande i vår gemensamma kvalitets- och metodutveckling.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får både självständighet och ett starkt kollegialt stöd. Du har stor frihet att planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du ingår i ett team med engagerade kollegor, arbetsledning och enhetschef nära till hands. Vårt fokus ligger på rättssäkerhet, barns delaktighet och ett professionellt bemötande värden som genomsyrar hela enheten.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning för barn och unga.
• Du har god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt.
• Eftersom arbetet kan innebära resor är B-körkort ett krav.
Personliga kompetenser:
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta strukturerat och målinriktat. Du vill bidra till verksamhetens utveckling för att arbeta med god kvalitet. Du känner dig trygg i att självständigt driva ärenden med hög komplexitet och har förmåga att dela med dig av din kunskap för att hjälpa andra att utvecklas i sitt arbete. Hos oss får du en viktig roll i ett engagerat team med fokus på kvalitet, samarbete och barns bästa.
Du är trygg och kan vara säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Vi värdesätter ett processorienterat arbetssätt och en vilja att bidra till ett öppet kunskapsutbyte i teamet. Hos oss blir du en del av en professionell miljö där trygghet, respekt och kvalitet står i fokus.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse med rekryterande chef.
Arbetstid: Mån kl. 8-18, tis - tor kl. 8-17, fre kl. 8-16
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Istället önskar vi att du besvarar frågan vad som motiverar dig att söka den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Barn & ungdom Kontakt
Fackförbundet Vision
Karin Jonsson karin.jonsson@motala.se Jobbnummer
10005222