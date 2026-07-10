Socialsekreterare
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskrona
2026-07-10
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Social- och funktionsstödsförvaltningen söker nu en socialsekreterare till familjehemsenheten som tillhör avdelningen Gemensam myndighet, hälso- och sjukvård och administration. Avdelningen är organiserad i en administrationsenhet, en hälso- och sjukvårdsenhet, fem utredningsenheter, en placeringsenhet och en familjehemsenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vi är inne i ett spännande skede av nytänkande med kvalitetsutveckling, där vi vill finna nya sätt att möta de utmaningar som finns inom familjehemsvården. Om du vill vara en del av vårt team och utveckla familjehemsvården finns nu möjligheten. Familjehemsenheten består av åtta familjehemshandläggare, en kontaktpersonssamordnare och en enhetschef. Socialsekreterarens främsta arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och utbilda våra uppdragstagare samt att stötta och handleda uppdragstagarna i sitt uppdrag att vara familjehem/jourhem/kontaktfamilj elle rkontaktperson. Arbetsuppgifterna beskrivs mer detaljerat i samband med intervju.
Vi arbetar både i team, individuellt och tillsammans med andra enheter i förvaltningen. Vi samarbetar även med externa aktörer.
Du som är nyanställd socialsekreterare ingår i ett introduktionsprogram och tilldelas en fadder. Gruppen har extern handledning och tillgång till stöd av chef och verksamhetssamordnare.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt socialstyrelsens krav
B-körkort
Erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare med både barn/familj och med vuxna ses som meriterande.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid. Förekommer kvällsarbete och resor med övernattning
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Mikael Wickström Mikael.Wickstrom@karlskrona.se +46455304329 Jobbnummer
9998872