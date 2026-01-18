Socialsekreterare
2026-01-18
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Vi söker nya kollegor till vår enhet där ett team arbetar med att följa upp beviljade insatser som interna och externa placeringar, intensiva hemmaplanlösningar och övrig öppenvård.
Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år och deras föräldrar. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande över sin situation samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt.
Vi har satsat på nära arbetsledning och teamet har tillgång till en socialsekreterare med utökat ansvar, som arbetsleder och stöttar upp i det operativa arbetet. Enheten leds av en enhetschef som har personal och arbetsmiljöansvar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
I arbetet ingår bland annat:
* Uppföljning av beviljade insatser som interna och externa placeringar, intensiva hemmaplanlösningar och övrig öppenvård
* Ansvar och planering för ärenden i enlighet med gällande lagstiftning och enhetens rutiner
* Bygga starka och hållbara lösningar med hjälp av Signs of Safety och BBiC
* Regelbunden dokumentation
* Självständigt arbete och arbete i team
* Samverkan med andra samarbetspartnersKvalifikationer
Ett krav för tjänsten är att du har socionomexamen.
Ett annat krav är att du har B-körkort och kör bil.
Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter vilket ställer krav på att du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har goda datorkunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, utbildning i och erfarenhet av BBiC och Lifecare och kunskap inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Det är meriterande om du har utbildning i Signs of Safety och MI.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan anställda i kommunen.
Barnens trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet i verksamheten. För att kunna komma i fråga för en anställning inom Individ- och familjeförvaltningens verksamheter för barn ska ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
