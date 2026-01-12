Socialpedagog, Veta skola
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Mjölby Visa alla behandlingsassistentjobb i Mjölby
2026-01-12
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Veta skola är en f-6 skola i utkanten av Mantorp. Här möts dagligen ca 200 elever och 30 personal. Här finns två fritidsavdelningar, Guldkulan och Silverkulan. På Veta skola arbetar vi för eleverna, för att de ska bli sitt bästa jag inför den stundande framtiden.
För att trivas på Veta skola är det viktigt att du är en lagspelare, att du är flexibel med ett stort driv. Du behöver ha en föredömlig samarbetsförmåga och en positiv inställning. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som karaktäriseras av värme, humor och respekten för alla individers egenvärde.
Vill du vara en del av vårt team?Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Uppdraget som socialpedagog innebär att arbeta nära elev under hela skoldagen, både i undervisningen och på fritidshemmet. Du samverkar med skolans olika professioner för att stötta och stimulera elevens lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog. B-körkort är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Kristin Kellander kristin.kellander@edu.mjolby.se 010-234 56 80 Jobbnummer
9678838