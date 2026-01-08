Socialpedagog till Tennkronan
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du ha ett arbete där du får göra skillnad för människor? Välkommen att söka tjänst som socialpedagog hos oss! Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
I rollen ligger huvudfokus på att motivera och stötta klienter. Det innebär att arbeta med motivationsskapande aktiviteter i samarbete med klienterna. Utöver detta innefattar rollen stöd inom olika områden såsom boende, familj, ekonomi och fritidsaktiviteter för att främja en meningsfull tillvaro.För att effektivt kunna stödja denna sårbara grupp är det avgörande att ha en relationsskapande inställning och ett stabilt förhållningssätt. Att se nya möjligheter i komplexa livssituationer och att vara beslutsam och tydlig när situationen kräver det är naturligt för dig.
Din kompetens
Vi söker dig som har en YH/KY utbildning som socialpedagog eller likvärdig utbildning. Har du en utbildning inom missbruk eller psykisk funktionsnedsättning är det meriterande. Du har goda datakunskaper och har du erfarenhet av dokumentation sedan tidigare är det meriterande. Du kommer att träffa klienter i svåra situationer, därför är det viktigt att du har en empatisk förmåga och en vilja att hjälpa och hitta lösningar.
Vi erbjuder
Tennkronan är ett av 10 boenden som ingår i enheten för stöd och boende, Individ- och familjeförvaltningen. Tennkronans motivationsboende har 17 platser och är ett tidsbegränsat boende riktat till män och kvinnor med samsjuklighet. Här erbjuds ett alkohol- och drogfritt boende med motivationsskapande insatser för att skapa förutsättningar för ett drogfritt liv.Enheten för stöd och boende är en del av Individ- och familjeförvaltningen. Läs gärna mer om oss på: www.vasteras.se/individochfamiljeforvaltningen
samt följ oss gärna på Instagram! http://www.instagram.com/iffvasteras
(http://www.instagram.com/iffvasteras)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
B-körkort för manuell bil är ett krav.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
