Socialpedagog till avdelning 93
Västra Götalandsregionen / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-07-17
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker dig som läst socialpsykiatrisk vård till avdelning 93!Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Rättspsykiatrin på Brinkåsen i Vänersborg består av fem vårdavdelningar med olika inriktningar utifrån psykiatrisk diagnos. Avdelning 93 vårdar och behandlar primärt patienter med personlighetssyndrom i kombination med långvarig beroendeproblematik. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Vårt uppdrag är att tillgodose patientens psykiatriska behov och samtidigt ta hänsyn till samhällsskyddet.
Målet är att patienterna ska må bättre – genom behandling och stöd – och på sikt kunna leva ett fungerande liv i samhället utan att återfalla i brott.
På avdelningen arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, skötare samt socialpedagoger. Vi söker nu till vårt team en ny kollega som har en examen från socialpsykiatriska programmet.
Tjänstgöring är schemalagd dag, kväll och helg. Helgtjänstgöringen är förlagd till varannan helg. Vi arbetar i vårdlag där du kommer att ingå i ett vårdlag med sjuksköterska och skötare.
Som anställd har du tillgång till mycket generösa personalutrymmen och kontinuerlig kompetensutveckling för specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden.Dina arbetsuppgifter
En socialpedagogs arbetsuppgifter består i att skapa en god relation och allians med patienterna. I samarbete med övrig vårdpersonal sker kontinuerlig bedömning och utvärdering av patienternas symtombild, aktuell medicinering samt vårdbehov. Inom psykiatrin arbetar all vårdpersonal utifrån ett kontaktmannaskap, där ni har ett särskilt ansvar för vissa patienter inom sitt vårdlag. Samtidigt ingår det i uppdraget att ge stöd och vård till samtliga patienter på avdelningen, oavsett kontaktansvar.
Riskbedömningar och riskhantering är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet.
Syftet med riskbedömningar är att bedöma risken för återfall i olika typer av brottslighet. Exempel på riskbedömningar är HCR-20 version 3, SAM och SVR-20 vilka är underlag för bedömning av återfallsrisk gällande vålds-, stalkning-och sexualbrott.
Socialpedagoger inom rättspsykiatrin ansvarar för planering, utförande och dokumentation av strukturerade riskbedömningar och ingår i riskbedömningsgruppen, vars huvudsakliga syfte är att identifiera samt bedöma risker kopplade till patienter avseende våldsbrott.
Som socialpedagog kan du komma att undervisa, handleda och ge konsultativt stöd i frågor som rör riskhantering till andra yrkesgrupper. I uppdraget ingår även handledning av studenter då vi tar emot studenter från Högskolan Väst.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har en treårig högskoleutbildning med godkänd examen från programmet Socialpsykiatrisk Vård.
Vi söker dig som är ansvarstagande, empatisk och har förmåga att arbetsleda. Du har mycket god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Erfarenhet av arbete med patienter med beroendeproblematik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan! Kontakta oss gärna om du har frågor om tjänsten eller om vår avdelning.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
)
461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Vuxenpsykiatri, Sektion 3 Rättspsykiatri, Avdelning 93 Kontakt
Vårdförbundet Nås via växel 0104350000 Jobbnummer
10005201