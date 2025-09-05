Socialpedagog till Aggarpsskolan
2025-09-05
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 000 invånare.
Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår verksamhetsidé är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar våra verksamheter. Alla skolformer arbetar och utvecklar digital kompetens i både utbildning och undervisning. Läs om hur vi arbetar här www.kvutis.se
Uppdrag
Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant där alla ges möjlighet att lyckas? Aggarpsskolan är en 4-9 skola som öppnade i augusti 2018 med kapacitet för cirka 700 elever. Verksamheten inkluderar även anpassad grundskola för årskurs 4-9. Skolan är anpassad för att erbjuda elever och lärare goda förutsättningar för att alla ska lyckas. Genom delaktighet och inflytande skapar vi meningsfullhet för både elever och pedagoger.
Är du socialpedagog och intresserad av ett nytt spännande uppdrag? Nu finns chansen att bli en del av Aggarpsskolan.
Som socialpedagog arbetar du främst förebyggande och främjande inom det socialpedagogiska arbetet. Du arbetar även åtgärdande utifrån de vardagliga behov som uppstår, både på individnivå och gruppnivå. Du ansvarar för att analysera och kartlägga verksamhetens behov ur ett socialpedagogiskt perspektiv, föreslå insatser och strukturera arbetet tillsamman med kollegor på skolan.
Du kommer att arbeta med elever och grupper utifrån olika behov och ingå i skolans elevhälsoarbete. Du samarbetar nära med undervisande lärare och vårdnadshavare samt samverkar bland annat med socialtjänst, polis och andra aktörer för att stödja skolans elever och verka för elevernas skolgång. Du stödjer även lärare i att utveckla metoder och arbetssätt som är skräddarsydda efter elevernas behov och situation.
Kompetens
Du har en eftergymnasial utbildning som socialpedagog, socionom eller annan likvärdig utbildning. Du har tidigare har arbetat med barn och unga och det är en fördel om du arbetat i skolverksamhet samt med elever med normbrytande beteende, psykisk ohälsa eller NPF.
Uppdraget kräver att du är initiativtagande och har god förmåga att strukturera upp det socialpedagogiska arbetet tillsammans med kollegor. I ditt arbete är du självgående, har integritet och är trygg i din profession. Du har stort engagemang för arbete med elever som riskerar, eller befinner sig i, social utsatthet. Du ha förmåga att initiera alternativa lösningar, anpassningar och strategier för att elevers välbefinnande och lärande ska vara i fokus.
Viktiga delar i uppdraget,
• Trygg i din roll och tar initiativ till nya arbetssätt och samarbeten som gynnar elever med varierande behov.
• Flexibel och anpassar ditt arbete och hittar alternativa arbetssätt som utgår från elevens behov och situation
• God förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare.
• Förmåga att skapa god samverkan med andra parter så som socialtjänst, kollegor, polis och elevhälsa.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med elever i behov av särskild anpassad studiegång och miljö.
Du är en engagerad socialpedagog och intresserad av att utvecklas. Du vill arbeta för kollegialt lärande där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst tillsammans med engagerade kollegor på en omtyckt skola.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningtillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 2000 kr, förmånscykel, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, semesterväxling, löneväxling till pension, pensionsvägledning och möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
rektor
Marie Andréasson marie.andreasson@svedala.se 0709-478281 Jobbnummer
9493222