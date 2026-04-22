Socialpedagog operativa teamet, Ersängsskolan
2026-04-22
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Ersängsskolan ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F-9-skola som är uppdelad som flera mindre skolor. Totalt finns det drygt 400 elever på skolan. Här finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden samt resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark. Våra engagerade pedagoger satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med målet att alla ska klara kunskapskravet. Ersängsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Hos oss arbetar ett operativt team med uppdrag att samverka för trygghet och studiero samt bidra till att öka elevers närvaro på skolan. Läs gärna mer om detta här!
Nu söker vi en socialpedagog till det operativa teamet!

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss finns du bland eleverna på under skoltid och på fritidstid på Ersängsskolan. Ditt uppdrag är att:
Vara närvarande och skapa relation med elever och personal.
Uppmärksamma och sätta in tidig insats mot normbrytande beteende.
Delta i möten med vårdnadshavare.
Hålla temautbildning/information för grupper av elever med fokus tex värdegrundsarbete eller för att öka förtroende för samhällets stödfunktioner, socialtjänst och polis m.m.
Agera socialt, emotionellt stöd till enskilda och grupper av elever; stöd att t.ex. ta sig till skolan.
Underlätta dialog mellan vårdnadshavare och skola.
Samarbeta med andra professioner för att underlätta för elever och vårdnadshavare.
Verka för att slussa in elever i fritidsaktiviteter av olika slag.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning inom psykosocialt arbete, du kan t.ex. vara utbildad socialpedagog. Du har mångårig erfarenhet att arbeta i skolan med elever som har annat modersmål än svenska. Du har även erfarenhet av att arbeta med elever i fritidsverksamhet.
För att lyckas i arbetet behöver du vara en flexibel och stabil person som gillar att arbeta med både barn och vuxna i skolmiljö. Du skapar goda relationer med elever och har en god empatisk förmåga. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkanspartners. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs för tjänsten, detta för att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Umeå kommun
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662
