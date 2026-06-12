Socialpedagog, Hörnefors centralskola
Umeå kommun / Behandlingsassistentjobb / Umeå Visa alla behandlingsassistentjobb i Umeå
2026-06-12
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Hörnefors centralskola är en F–9-skola med cirka 400 elever. Skolan ligger underbart vackert vid skogskanten och ett stenkast från havet. Här finns tillgång till simhall, konstgräsplan och skidspår. Det pedagogiska arbetet genomsyras av ett medvetet ledarskap, engagemang och samarbete mellan personal, elever, föräldrar och fritids. Fokus är trygghet och lärande. Nyfiken på hur det ser ut hos oss? Klicka här!
Vi söker nu en vikarierande socialpedagog!Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta som socialpedagog mot åk 4-6, men även som en länk upp mot 7-9. Du ingår i arbetslaget för åk 4-6 och har som uppgift att jobba elevnära för att främja hälsa och skolnärvaro. I dina arbetsuppgifter ingår det att möta elever i grupp, enskilt, att planera hälsofrämjande arbetsområden, leda rastaktiviteter utomhus men även att samarbeta med vårdnadshavare kring frågor som rör skolan och välmående.
Om dig
Vi söker dig som har god självkännedom och som är trygg i dig själv. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda erfarenheter av att stötta elever i studierna t ex med ansökningar och kontakter med andra myndigheter och med skolans pedagoger och stödfunktioner. Du ska även vara van vid att dokumentera och analysera ditt arbete systematiskt.
En stor del av rollen handlar om samverkan och kontakter mellan olika parter, detta kräver att du är kommunikativ, förtroendeingivande och har en god samarbetsförmåga. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar, vilket kräver god empatisk förmåga och att du är lyhörd. Att skapa goda relationer är en förutsättning för arbetet varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Utbildad socialpedagog
Erfarenhet av arbete med barn i mellanstadieåldern
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Meriterande
Utbildad socionom eller beteendevetare
Välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2026-08-13 till och med 2026-10-09.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Hörnefors centralskola Kontakt
Lillemor Malmbo, Sveriges Lärare 090-164932 Jobbnummer
9960800