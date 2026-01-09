Socialadministratör
2026-01-09
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Verksamhetsområde Myndighet ansvarar för myndighetsutövning inom socialtjänst. I verksamhetsområdet finns sju enheter varav administrativa enheten är en av dem. I den administrativa enhetens ansvar ingår bland annat socialtjänstens reception, hantering av post, beställningar, fakturahantering, avgiftshandläggning, avtalsadministration, förbereda handlingar till nämnd och övriga administrativa uppgifter. Det är ett variationsrikt uppdrag, där enheten förväntas vara ett kompetent administrativt stöd med hög servicenivå.
Kommunen befinner sig i arbetet med att ställa om till den nya socialtjänstlagen och i det arbetet kommer den administrativa enheten att ha en viktig roll.
Enheten består av cirka nio medarbetare som tillgodoser verksamhetsområdet med administrativt stöd. Medarbetarna tar stort ansvar och har ett gott samarbete både inom den egna enheten och med övriga enheter.
Vi söker nu dig som med kunskap och engagemang vill vara med oss i att kvalitetssäkra, utveckla och digitalisera administrationen inom Lerums socialtjänst. Det är även viktigt att du inser betydelsen av en professionell och god stämning på arbetsplatsen, och bidrar till detta.
Intervjuer kommer att ske löpande.Publiceringsdatum2026-01-09ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Inom administrativa enheten stöttar vi varandra när det behövs och du förväntas kunna utföra receptionsarbete vid behov.
I ditt uppdrag kommer du inledningsvis att jobba med avgiftshandläggning och sedan övergå till att hantera uppgifter inom chefsstödsuppdrag.
Exempel på uppgifter
* Avgiftshandläggning
* Beställningar
* Fakturahantering
* Receptionsarbete
* StatistikunderlagKvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning, alternativt en gymnasial utbildning i kombination med flerårig erfarenhet från administrativt arbete. Du behöver ha erfarenhet av avgiftshandläggning inom socialtjänstens områden och snabbt kunna sätta dig in i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av andra administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänst, har jobbat inom serviceuppdrag och behärskar fler språk än svenska. Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du är noggrann, administrativt skicklig, har en hög servicekänsla och har ett gott bemötande. Du tar ett stort eget ansvar, har god datorvana och är bra på att formulera dig på svenska i tal och skrift.
Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du behöver också vara öppen för att tänka nytt och vilja leverera lösningar på olika problem. Du behöver kunna hantera snabbt uppkomna situationer och frågor.
Det är också viktigt att du är självgående, jobbar för att finna lösningar, noggrann, strukturerad och slutför de uppgifter du har tagit dig an inom givna tidsramar samt att du trivs med att jobba tillsammans med andra. Du förväntas ha intresse för att utveckla och effektivisera den administrativa handläggningen.
Vi är varandras arbetsmiljö och därför är det viktigt att du tillsammans med oss vill skapa ett välfungerande arbetsklimat där vi gör varandra bättre.
Den här tjänsten kräver på plats-arbete och arbetstiden är förlagd enligt nedan med viss möjlighet till flexibilitet.
Måndagar kl. 08:00-18:00
Tisdagar-Onsdagar-Torsdagar kl. 08:00-16:30
Fredagar kl. 08:00-15:00
Tillträde enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
