Social redovisningsekonom
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en social, effektiv och noggrann person som ensam ska ansvara för ekonomi och bokföring i en välmående tech-konsult-koncern bestående av 5 bolag med ca 70 medarbetare. Omfattning 60 %.
Du kommer att ha en central roll i vårat bolag och ansvarar för flera viktiga uppgifter såsom:
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Lönehantering
Löpande bokföring
Fakturering
Löpande månadsavstämningar inför rapportering av moms och löner till Skatteverket
Kvalifikationer:
Relevant utbildning inom ekonomi och motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter där effektiv lönehantering är väsentligt
Goda kunskaper i bokföring och ekonomi
Noggrannhet och strukturerad arbetsmetod
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vårt kontor är i centrala Stockholm och önskemål är att det är den huvudsakliga arbetsplatsen om än att arbete hemifrån självklart tillåts.
Hur arbetstiden disponeras är vi flexibla med, det enda vi vet är att arbetsbelastningen är högre runt månadsskiftena.
(Pga. hög arbetsbelastning hinner vi tyvärr bara återkoppla till de vi önskar gå vidare med, så hör du ej av oss inom en vecka efter ansökan så kan du bortse ifrån denna annons. Tack för överseende.)
Ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: mathias.ericson@pure.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pure Consulting Group Int. AB
(org.nr 556914-3430)
Sveavägen 33 2 TR (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Pure Consulting Group Int AB Jobbnummer
9492605